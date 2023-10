„Tudomásom szerint az ipari park tulajdonosa egyeztetett az Andrada Group Kft.-vel, vagy maga hozta őket ide. A cég kérte az ipari park tulajdonosát, hogy mutassa be a helyi önkormányzatnak. Először Marcsikné Orosz Emese jegyzővel és Ráki István alpolgármesterrel tárgyaltak, majd Szilágyi László polgármesterrel. Értesüléseim szerint a befogadó hozzáállás miatt kért engedélyt és támogatást a cég. Időközben azonban Alsózsolca lakossága és a civilek kezdeményezésére megváltozott a városvezetés véleménye. Nagyon köszönöm és örülök annak, hogy a civil szervezeteket is bevonták ebbe a folyamatba, hiszen ők tudják szakmailag felvázolni azokat a kockázatokat és szempontokat, amelyek alapján az aggodalmunkat mi is kifejezhetjük. A környezetvédelmi hatóság dolga pedig csak annyi, hogy kiadja az engedélyeket. Jelenleg a szóban forgó cég visszavonta az engedélykérelmét és nincs eljárás, hanem környezeti hatásvizsgálatot kértek, ami sokkal szigorúbb. Úgyhogy nem egészen értem, hogy mi is a célja ennek a lakossági fórumnak. Engem nem kérdezett meg senki és nem hívtak meg a tárgyalásokra, azaz nem vagyok ügyfél. Annak ellenére, hogy nekem országgyűlési képviselőként nincs fontosabb, mint a magyar emberek érdeke és élete. Hiszen magam is ebben a térségben élek és mindent meg fogok tenni az alsózsolcaiak biztonsága és egészsége érdekében!” – hangsúlyozta.

A polgármester Csöbör Katalin felvetésére, miszerint őt nem vonták be az egyeztetésekbe, azt mondta, hogy ezek a találkozók a szlovén cég vezetésével valójában mindössze arról szóltak, hogy tájékozódtak a települést illetően. Itt a városvezetés számára még nem derült ki túl sok konkrétum, ezért nem érezték szükségét, hogy bárkit is beavassanak a vendégek fogadásába. Ugyanis a külföldi cégekkel folytatott tárgyalások egyébként sem ritkák Alsózsolcán.