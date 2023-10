A krizantém kivételes helyzete vitathatatlan, a trónon még mindig ez a virágfajta csücsül, de egyre inkább hódítanak a mindenféle modern technikával és anyagokkal készült koszorúk is.

Száraz virágok: gesztenye, makk, toboz, szalmarózsa, sóvirág, sáfrány, cickafark, illetve egyéb mezei növények alkotják azokat a koszorúkat, amelyeket Sűrű Károlyné Tünde árusít az őstermelői piacon. A növények kiszárítva, natúr formájukban is tartósak, de ők be is festik, hogy még szebb legyen – tette hozzá az őstermelő. Negyven éve járják az erdőt-mezőt és gyűjtik a növényeket édesanyjával, melyekből aztán mindenszentekre koszorú készül. Toboz, fenyő, illetve cirok koszorúalapra dolgoznak. Az évek folyamán nem sokat változtattak rajta, a színeket, az elrendezést szokták variálni. Amit a vevők nagyon szeretnek, és mindig elsőként elfogy, az a kicsi koszorú, ugyanis az a méret nem szerepel a virágboltok kínálatában, azt csak az őstermelőknél találják meg – hangsúlyozta Tünde. Nagy előnye a száraz virágnak az élő virággal szemben, hogy rendkívül tartós, egész télen át is megőrzi az állagát, így a síron maradhat.

Változik az ízlés

Manapság már annyi fajtája van a koszorúknak, és annyi alapanyag áll rendelkezésre, hogy minden elképzelés megvalósítható. Ami biztos, a hagyományos kerek, műfenyős koszorú már nem igazán divatos – mondta Tarnóczi Krisztina virágbolt-tulajdonos. Az élő virágok mellett nagyon szeretik a vásárlók azokat, amelyekben a fenyő és a zöld élő, de selyemvirág van benne. Annyira szépek és élethűek, szinte meg sem lehet mondani, hogy melyik az igazi – mutatta egymás mellett a két fajtát a kereskedő. Utóbbi azonban nem hervad el. Vannak, akik a megemelkedett árak ellenére is inkább a nagyobb, drágább koszorúkat viszik, bár tavaly óta nem sokat változtak az árak – jegyezte meg Krisztina. Hozzátette: trendi mostanában a felirattal ellátott, üzenetet közlő fatábla is, amelyre különféle dekoráció kérhető. Ezzel is szívesen díszítik ilyenkor a sírokat a hozzátartozók.

A szemet gyönyörködtető kompozíciókat elnézve a piacon tényleg mindenki megtalálhatja a kedvencét, még kuriózumokkal is találkozhat a vásárló, persze ezeknek borsosabb az ára az átlagosnál, de egyedi szépsége miatt érdemes elgondolkozni azon, hogy szakítunk a hagyományossal.