Az őszi szünet kapcsán többen az aktív pihenést részesítik előnybe, de vannak olyanok is, akik ilyenkor inkább tanulnak. Az általunk megkérdezett szakember szerint fontos, hogy megtalálják a szülők és a gyermekek a megfelelő összhangot a szünidő hasznos eltöltésére. Sokan vannak, akik ilyenkor kezdik el bepótolni az iskolai lemaradást, és sokan ilyenkor is a hétköznapoknak megfelelő rutinban tanulnak. Fontos, hogy a szünidőben ne tanuljon a gyermek sokat, inkább a mozgáson, a sportoláson legyen a hangsúly, és a szülők próbálják minél hosszabb időre kimozdítani a lakásból a friss levegőre. Sokan ilyenkor unatkoznak és nem tudják, hogy mihez kezdjenek, ráadásul a hétvégi óraátállítás is megzavarhatja egy fiatal szervezetét.

Mozgással jobban lehet pihenni

A mozgás levezeti a felesleges energiákat, fejleszti az idegrendszert, így pihenni is jobban tud majd – állítják a szakemberek. Az őszi szünet a gyerekek számára olyan időszak, amikor testileg és szellemileg is feltöltődhetnek, kikapcsolódhatnak, és javíthatják a mentális jólétüket. Azonban fontos figyelni arra, hogy minden gyerek más, és az őszi szünetre adott reakciójuk eltérő lehet. Néhány gyereknek jobban fekszik az aktív programokban való részvétel, míg másoknak csendesebb, pihentető időre van szükségük. Azok a szülők és gondviselők, akik figyelnek a gyerekeik szükségleteire, segíthetnek abban, hogy az őszi szünet a legpozitívabb módon hasson a gyerekek egészségére.

Ideális időszak a játékra

Szobeczki Szonja miskolci pszichológus azt nyilatkozta a Boon.hu-nak, hogy az őszi szünetnek számos szempontból van pihentető hatása a gyerekekre.

Szobeczki Szonja

Fotó: PGY

„Az iskolás gyerekek számára az iskolai kötelezettségek miatt gyakran intenzív hetek és hónapok követik egymást. Az őszi szünet lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek kipihenjék magukat, aludjanak, és helyreállítsák az energiáikat” – mondta. Hozzátette: a tanulással és az iskolai kötelezettségekkel járó stressz időszakosan csökkenhet az őszi szünet alatt. A gyerekeknek lehetőségük van kikapcsolódni és elengedni a mindennapi nyomást. „Az őszi szünet ideális időszak a játékra, a szabadidős tevékenységekre és a kikapcsolódásra. A gyerekeknek több szabadidő áll rendelkezésükre, ami lehetőséget biztosít a kedvenc hobbijaikkal vagy játékaikkal való foglalkozásra” – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy a szünet lehetőséget kínál a családok számára, hogy közösen időt töltsenek. A közös programok és kirándulások erősíthetik a családi kötelékeket, és hozzájárulhatnak a gyerekek érzelmi biztonságához. „A családi köteléket és a szociális kapcsolatokat is erősíti egy-egy kirándulás, hiszen ilyenkor a családok a hétköznapokból kimozdulva élnek meg élményeket” – mutatott rá. A baráti kapcsolatok ápolása is fontos a szakember szerint. „Az szünidő során a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy találkozzanak barátaikkal és közösen szórakozzanak” – mutatott rá. Azt is elmondta, fontos, hogy az iskolán kívül is tartsák a kapcsolatot, mert ezzel olyan értékeket is felfedezhetnek, amit iskolai keretek között amúgy nem vennének észre. „A társas kapcsolatok kialakítása és ápolása fontos szerepet játszik a gyermek lelki fejlődésében” – mondta.

A függetlenséget is fejleszti

A pszichológus arra is kitért, hogy a szünet során a gyerekek szabadon kibontakoztathatják kreatív képességeiket, például rajzolással, festéssel, írással vagy egyéb művészeti tevékenységekkel. Emellett kipróbálhatnak új dolgokat és fejleszthetik készségeiket.

„A természet közelsége hozzájárulhat a gyerekek jókedvéhez és lelki egészségéhez” – mondta. Azt is hangsúlyozta, hogy az önbizalom és függetlenség fejlesztése is fontos a gyermekek számára. „Az őszi szünet során a gyerekek olyan kihívásokkal is találkozhatnak, amelyek segíthetik önbizalmuk és függetlenségük fejlesztését. Például megtervezhetnek egy saját projektet vagy megtanulhatnak új készségeket” – ismertette.