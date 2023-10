Magyarországon a Pannonhalmi Főapátságban járt I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka, a „Keresd a békét és járj utána” című hagyományosan megrendezett ökumenikus konferencián, amelynek a címét a 34. zsoltár adta. Ezt megelőző este a hazai és nemzetközi egyházi vezetőkkel közös díszvacsorát rendeztek a pátriárka számára, ahol a miskolci Szurasenkó Dániel, a HaMassiach Messiáshívő Kongregáció és a Nemzetközi Humanitárius Szövetség vezetője is részt vehetett. A konferencia első napján pedig Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát nyitóbeszédét követően, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte a vendégeket. Michael Wallace Banach memphisi apostoli nuncius felolvasta Ferenc pápa üzenetét, majd Balog Zoltán református elnök-püspök és Fabinyi Tamás evangélikus elnök-püspök osztották meg gondolataikat.

Az ortodoxia főpásztora

A borsodi vármegyeszékhelyről induló messiáshívő zsidó mozgalom mostanra nemzetközivé nőtte ki magát, ezért is kaphatott helyet vezetőjük a nívós ökumenikus rendezvényen.

- I. Bartolomaiosz az ortodox egyházon belül elsőbbségi joggal rendelkezik és körülbelül háromszáz millió hívőnek a főpásztora. Isztambulban él, amely a muszlim világ egyik központja is, így nincs könnyű dolga. Viszont a személyének a jelentősége az ortodox világon belül Ferenc pápáéval ér fel – nyilatkozta szerkesztőségünknek a HaMassiach Messiáshívő Kongregáció vezetője, amelynek Izraelben, Romániában, Svédországban, Szerbiában, és Magyarországon Budapesten és Miskolcon is van már közössége.

A közös gyökér jelképe

Egy magyar mester által készített speciális menórát szántak ajándékba a pátriárkának.

- Nagyon megtisztelő volt, hogy engem is meghívtak a bencés szerzetesek a konstantinápolyi pátriárka számára rendezett díszvacsorára Pannonhalmára. Ezen még görögkatolikus püspökök, Fekete Károly református püspök és Antoine Kambanda, ruandai bíboros voltak jelen. Jó magam a hazai messiáshívő zsidókat képviseltem, ami azt jelenti, hogy mi elfogadjuk Jézust, vagy héber nevén Jesuát megváltónknak – magyarázta kollégánknak Szurasenkó Dániel. - Az étkezést követően, miután a pátriárka imádkozott, egy különleges menórát adtam át neki és meséltem közösségem hitéről. Megosztottam vele azt is, hogy anyai dédnagyapám Moldovában, Kisinyovban élt és ortodox keresztény volt. Az ajándékkal a közös zsidó gyökereket szerettük volna megmutatni. Béres János mester készítette el a menórát, ami a judaizmus és a kereszténység közötti párhuzamot szimbolizálja. A zsidó gyertyatartó aljában az izraelita gyökereket jelképező Dávid-csillag mellett egy a keresztény hitünkre utaló hal is található. Ágain pedig leveleket lehet látni, amely azt az olajfát jelenti, amiről Pál apostol is elmélkedik a rómaiakhoz írt levelében. A pátriárka nagyon örült az ajándéknak és láthatóan szívesen szóba elegyedett velem egy pár perc erejéig.

Áldással, jó barátsággal

A konferencia másnapján az ortodox főpásztor a teremtésvédelemről és a vallások békében betöltött szerepéről beszélt. Emellett az új könyvét is meg lehetett kapni.

- Az ökumenikus konferencia másnap folytatódott, amelyen Erdő Péter bíboros, a pannonhalmi főapát, a görögkatolikus és az ortodox püspökök, a metropoliták, valamint a református püspök vettek még részt. Hallhattuk a ruandai bíborost, aki nagyon megrendítően beszélt arról, hogy az afrikai országban a helyi népek, amelyek között korábban testvérviszály folyt, most szeretetteljes kiengesztelődési programban vesznek részt. A konstantinápolyi pátriárka pedig ökológiai és természetvédelmi kérdésekre tért ki előadásában. Továbbá kiemelte, hogy a vallásoknak azonnali békéért kell imádkoznia, össze kell fognia és nem szíthatják még inkább a konfliktusokat. Ennek apropóján „Béke, kiengesztelődés és teremtésvédelem” címmel könyve is megjelent erre az alkalomra a Bencés Kiadónál. A házigazda szerzetesekkel beszélgetve közösségem hitvallásáról, kiderült számomra, hogy ők is fontosnak tartják, hogy legyenek olyan megtért zsidók, akik szeretnének tanúságot tenni Jézusról, mint a Messiásról. Az egész alkalom nagyon áldott volt, amit a főapátságban elmondott imádságokkal zártunk. A kialakult jó kapcsolat jegyében, gyülekezethálózatunk első születésnapjára, eljött hozzánk Hardi Titusz pannonhalmi bencés szerzetes, oktatási főigazgató is Miskolcra, a City Hotelbe – árulta el a messiáshívő vezető.