Szeptember 30-án volt országszerte a népmese napja. Benedek Elek születésnapjára emlékezvén meséket mondtak szerte az országban a jeles nap alkalmából. Bőcsön a helyi Faluház dolgozói kedveskedtek a gyerekeknek mesékkel kapcsolatos programokkal. A szervezők igyekeztek a napot színessé tenni: főszerepben klasszikus mesékkel kapcsolatos játékos vetélkedők voltak.

A hazai népmesekincs értékeire fókuszál

2005-ben a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapját – szeptember 30-át – fogadták el a magyar népmese napjának. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai népmesekincs értékeire, valamint átadja a mesékben fellelhető egyetemes örök értékeket, bölcsességet a legfiatalabb nemzedékek tagjainak. Benedek Eleket nemcsak a hazai meseirodalom egyik megteremtőjeként kell számon tartanunk, hanem olyan nagy tekintélyű közéleti és a kulturális szereplőként is, aki egész életében a nemzet ifjúságának felemelkedésén dolgozott. Országgyűlési képviselőként (1887–1892) gyakorta szólalt fel a népköltészet, az ifjúsági irodalom és a közoktatás fontossága kapcsán. Helyesen ismerte fel, hogy az oktatás, a saját kultúra megismerése nélkül nem lehetnek sikeresek a következő generációk.

Fontos a gyermekek számára

Azt már szakemberek is nagyon korán felfedezték, hogy a mese olvasása számos okból fontos a gyerekek számára. A mesék kiváló lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek a szókincs bővítésére és a nyelvi kifejezőkészség fejlesztésére. Az új szavak és kifejezések megismerése által a gyerekek jobban fogalmaznak, és később könnyebben tanulnak meg más nyelveken is. Izgalmas történeteket és karaktereket kínálnak, amik segítik a gyerekeket a képzeletük és kreativitásuk fejlesztésében. A mesék által felidézett világok és helyzetek lehetőséget adnak a gyerekeknek a saját történetek és játékok megalkotására. A történetek gyakran bemutatják az érzelmeket és az emberi viselkedést. Olvasás közben a gyerekek tanulhatnak az empátia gyakorlásáról és az érzelmek megértéséről, ami segít abban, hogy jobban megértsék másokat és magukat is.

A kapcsolatépítésben is szerepe van

Sok mese tartalmaz fontos tanulságokat és értékeket, például barátságot, becsületességet, kitartást és empátiát. Ezek a történetek segíthetnek a gyerekeknek jobban megérteni ezeket az értékeket és azok jelentőségét. A mesék olvasása lehetőséget teremt a szülők és a gyerekek közötti kötelék erősítésére. A közös olvasás egy olyan idő, amikor a szülők és a gyerekek együtt élvezhetik az irodalmat, és beszélhetnek a történetekről.



Az esti mesélés hagyománya segíthet a gyerekeknek megnyugodni és könnyebben elaludni. A rendszeres mesélés rutinszerűvé válhat, és segíthet a gyerekeknek lecsillapodni az ágyban. Azonban fontos megjegyezni, hogy a gyerekeknek különböző érdeklődési szintjeik és fejlődési ütemük van, és nem minden gyerek azonosan reagál a mesék olvasására. Fontos az egyéni igényeket és preferenciákat figyelembe venni, és biztosítani a gyerekeknek lehetőséget arra, hogy szabadon válasszanak olvasnivalót, és élvezzék az olvasást.