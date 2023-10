A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ugyanis ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, mulatságokat, bálokat rendeztek. A cselédfogadás ideje is Szent Mihály idején volt – olvasható az arcanum.com weboldalon az információ, magyar néprajzi kutatásokra alapozva. Sok helyen tartottak Mihály-napi vásárokat, ahol a pásztorok megvásárolhatták a munkájukhoz szükséges felszereléseket, de itt szerezték be az emberek a téli holmit is. Ehhez kapcsolódik a női munkatilalom: aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég – tartotta a néphiedelem. Számos ide kapcsolódó időjósló feljegyzés is ismert a pásztoroktól. Például az állatok viselkedéséből jósoltak az elkövetkező időszak időjárására. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani.

Általában Szent Mihály-nap után kezdték az őszi munkákat, a kukoricatörést, néhol a szüretet is. Megkezdődött az úgynevezett kisfarsang ideje, a lakodalmak, bálok, mulatságok őszi időszaka, mely Katalin napjáig (november 25.) tartott. Manapság is híresek a Mihály-napi vásárok. A hagyományt napjainkban főként oktatási intézményekben: óvodákban, általános iskolákban tartják. Miskolcon is több helyen megemlékeztek erről a jeles napról, bár egy kicsit már a mai igényekhez igazítva. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda csütörtökön délután várta a tanulókat, kis ovisait és a szülőket az eseményre. Elsőként a második b osztály erre az alkalomra koreografált műsorával emlékeztek meg Szent Mihály napjáról, majd az osztályok „standjainál” megkezdődött a Mihály-napi vásár. A szülők kézműves termékekkel, házi süteménnyel, édességgel, zsákbamacskával készültek, melyet a gyerekek megvásárolhattak kedvező áron. Igazi forgatag alakult ki az iskola aulájában, pont olyan zsivajjal, mint amilyen egy jó vásárt jellemez. A hangulatot fokozta a vattacukrot árusító bohóc is, akinek nagy sikere volt a kisdiákok körében.