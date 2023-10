Jelentősen megszaporodtak a medveészlelések tavasz óta az Aggteleki Nemzeti Park területén. Az utóbbi hónapokban leginkább Aggtelek és Jósvafő település környékén jelent meg a nagyragadozó. Mivel a medve egyedül van és meglehetősen nagy testű, a legvalószínűbb, hogy pár kereső hímről van szó. Legutóbb szombaton adtunk hírt a nemzeti park közösségi oldalán kitett poszt alapján, hogy csütörtökön Jósvafőtől délre, egy vadászati szórón ólálkodott az állat. Június közepén szintén egy szórón látták a barnamedvét, az Aggtelek-Jósvafő között vezető közúttól északra található erdőterületen. Mindkét település polgármesterét megkerestük az új erdőlakó közeli jelenlétével kapcsolatban. A medvével kapcsolatos biztonságos viselkedés szabályairól itt lehet olvasni.

- Körbe érdeklődtem a lakosság körében és senki sem mondta, hogy látta volna a medvét. Korábbi medveészlelésekről sem tudtak beszámolni. A legutóbbi esetről mi is csak a híradásokból értesültünk. Részünkről ez nem okozott meglepetést – tájékoztatta szerkesztőségünket Jóna Gábor, Jósvafő polgármestere.

Szemtől szemben az állattal

Aggteleken a határban, munkavégzés közben látták a barnamedvét és nem igazán mutatott félelmet.

- Megmondom őszintén, hogy körülbelül másfél hónapja édesapám és a bátyám bálahordás közben találkoztak a medvével szemtől szemben. Mivel nem volt náluk okostelefon, ezért sajnos nem tudták levideózni, de alig hittek a szemüknek, mert azért élőben teljesen más látni, mint képen – mesélte kollégánknak Rőczei Patrik, Aggtelek polgármestere.

Vadkamerás felvétel

Forrás: ANPI

- Az állat meglehetősen nagy testű volt és nem nagyon ijedt meg a gép zúgásától sem. Sőt még előrébb is jött vagy tíz méterre, hogy megnézze magának a traktort, amin apukám ült, de aztán mégis inkább a távozás mellett döntött. Az embereknek sikerült megőrizniük a nyugalmukat, abban bíztak, hogy a gép fülkéjébe valószínűleg nem tör be a ragadozó. Feltételezem, hogy ugyanarról az állatról van szó, amit Kecsőben a szlovák határ túloldalán észleltek, ahol a nyáron aratni voltunk. Körülbelül 50 kilométeres körzetet járhat be itt környéken. Jelenlétére szóban is figyelmeztetjük a lakosságot, hogy sötétedés után senki ne sétáljon ki a határba. A helyi és a környékbeli lakosok nem járnak gombászni sem, mivel a barnamedve fel-feltűnik. A községben mindenki tart tőle, senki sem szeretne belebotlani, hiszen mégiscsak veszélyes nagyragadozóról van szó. Biztos vagyok benne, hogy ez a turizmusra is hatással lesz, amely főleg a Kéktúra helyi szakaszát érinti. Szerintem kevesebben indulnak majd útnak az erdőbe, de Aggtelek vonzereje továbbra is erős. Minden telek tiszta, rendes, takaros, odafigyelünk rá, hogy a medvét ne csaljuk be a települése parlagon heverő hulladékokkal. Úgyhogy remélem, hogy a faluba nem fog bejönni! A haszon- és háziállatainkat eddig semmilyen támadás nem érte.