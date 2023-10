Cserbenhagyott családok, megvezetett nyugdíjasok röviden így lehetne jellemezni Veres Pál polgármesternek és csapatának elmúlt négy évét

– mondta Szécsényi Marianna a miskolci Fidesz frakciójának önkormányzati képviselője. Hozzátette: szerintük a baloldali városvezetés a gyerekeken és a szépkorúakon spórol. „Veres Pál választási ígérete szerint ugyanis minden iskolás korúnak járt volna az iskolakezdési támogatás, most pedig azt látjuk, hogy kampánycélzattal, az önkormányzati választásokhoz közeledve csak a mélyszegénységben élőknek nyújthat némi vigaszt a felajánlás” – részletezre. Rámutatott: ez is csak többéves csúszással, ráadásul csak úgy, ha pályáznak rá a jogosultak. „Veres Pál, pedagógusként nem teljesítette az egyik legfontosabb választási ígéretét a miskolciak felé” – húzta alá. Arra is kitért, hogy 2019-hez képest idén a miskolci családok átlagosan 30-40 ezer forintot költöttek iskolakezdésre, ami jelentős teher a családoknak, különösen az egyedülálló szülőknek. „A jelenlegi polgármester mindig arra panaszkodott, hogy a kormány nem ad pénzt” – mondta. Hozzátette: szerintük a városvezető vegyen példát a szintén ellenzéki vezetésű Szeged önkormányzatáról, ahol magyarázkodás és a felelősség áthárítása helyett idén a korábbi tízezer helyett 15 ezer forinttal segítették minden általános iskolás gyerekek tanévkezdését.

Felszólítjuk Veres Pált, hogy minden miskolci családnak, akiknél van iskoláskorú gyermek, fizesse ki visszamenőleg az iskolakezdési támogatást. Az egyedülálló szülőknek, illetve azoknak, akik beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, pedig adjanak emelt összegű juttatást!

– hangsúlyozta.

A Salkaházi juttatással kampányolnak

Az önkormányzati képviselő arról is beszélt, hogy a baloldali kormányok a 13.havi nyugdíjat vették el, Veres Pál pedig 13 ezer forintot vett ki a szépkorúak zsebéből azzal, hogy tavaly nem fizették ki az alanyi jogon járó juttatást. „A miskolci szépkorúak megvezetése is felháborító, hiszen a polgármester ígérete szerint minden miskolci nyugdíjas évente 10 százalékkal nagyobb összegű támogatásban részesült volna, de úgy látjuk, hogy Salkaházi Plusz helyett, Salkaházi Mínusz lett az ígéretekből” – mondta. Ezt azzal magyarázta, hogy szerintük a miskolci szépkorúaknak most csak a tavalyi összeget fogják rendezni, kissé kozmetikázva a juttatást. Arra is felszólították a városatyát, hogy fizesse ki visszamenőleg minden nyugdíjasnak a Salkaházi támogatást. „Veres Pál ne játsszon 30 ezer miskolci szépkorúval és ne használja fel őket kampány célzattal, mert a miskolci szépkorúak ennél nagyobb megbecsülést érdemelnek!” – zárta.