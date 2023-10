Pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme keretén belül Encs Város Önkormányzata és a szlovákiai Prosperitas Alapítvány. Céljuk az abaújdevecseri településrészen található alsó Csoma-kastély és a kassai kerületi Bély (Biel) település Sennyey-kastélyának felújítása, megmentése. A tervekről Juhász Adriána külsős bizottsági tag árult el részleteket. Mint fogalmazott, az encsi önkormányzat szeretné visszaadni a kastélyt és annak kertjét a város, valamint a térség közösségének. Az épület és parkja ugyanis 40-50 évvel ezelőtt Abaúj rendezvényközpontja volt. A határon átnyúló, a partner projekttel együtt összesen közel 2,5 millió eurós pályázat lehetőséget nyújtana arra, hogy újra betöltse ezt a szerepét. A tervek szerint az épület több funkciót látna el. Helyet kapna benne egy kiállítás, ami a Csoma család történetét, munkásságát mutatná be. Másik cél a túrázók megállítása, hiszen épp a kastély mellett halad el az Országos Kéktúra útvonal. Számukra pihenő- és vendéglátóhely állna rendelkezésre. Az encsi önkormányzat üzemeltetésbe adná ki a vendéglátó egységet, ugyanis többek között követelmény az intézmény fenntarthatósága is. A kastély többi helyisége közösségi térként, rendezvények helyszíneként működne.