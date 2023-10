Bár Berentén már több mint tíz éve, 2011-ben bezárták a Borsod Hőerőmű Vállalatot, az egykori munkatársak máig szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor Kelet-Magyarország egyik legnagyobb széntüzelésű hőerőművében dolgozhattak együtt. Azért, hogy közösen felidézzék a régi emlékeiket, már harmadik alkalommal szerveztek baráti találkozót a kazincbarcikai Kocka Étterem és Ételbárban. Oroszi Fanni és Lukács Balázs zenei programja színesítette az összejövetelt.

- Az első találkozót öt évvel ezelőtt szerveztük meg kilencvenkilenc volt dolgozó részvételével, ezt követően tavaly lényegesen többen, százharmincan jöttek el. Idén pedig százöten vettek részt az eseményen, úgyhogy már csak a számokból kiindulva is sikeresnek mondható a rendezvény – nyilatkozta szerkesztőségünknek Zólyomi Sándorné Ica fő szervező. - A program első felében a szervezőgárda nevében köszöntöttem a jelenlévőket. Néhány gondolat erejéig visszaidéztem a a régi érzéseket, amelyek összekötötték az erőmű kollektíváját. Kitértem azokra a fontos momentumokra, amelyek az ott dolgozókat egy nagy családdá tette. Felidéztem, hogy tragédiaként éltük át az erőmű privatizációját, felbomlását, a kollektíva szétzüllesztését, majd magát az épület lerombolását. A régi gyárépület ma is torzóként áll, a kazánház tetején - siralmas képként - a kinövő fák jelzik az enyészetet. Minden alkalommal fájó sebeket tör fel a látvány számunkra, de elhatároztuk, hogy az összejövetelt nem a bánat, hanem a találkozás feletti öröm jegyében töltjük.

Jövőre ugyanitt

A találkozóra két üzemigazgatót is meghívtak és az elhunyt kollégákról is megemlékeztek.

- Vécsi György, az erőmű volt igazgatója pezsgős pohárköszöntő kíséretében nyitotta meg a rendezvényt. Nem maradhatott el az időközben elhunyt kollégákra való emlékezés sem, mécsesgyújtással tisztelegtünk emlékük előtt. A közösen elfogyasztott vacsorát követően Négyessy István, a korábbi igazgató is szívélyesen köszöntötte a jelenlévőket, és örömét fejezte ki, hogy ismételten sikerült megszervezni az eseményt. A résztvevők és mi szervezők is bízunk benne, hogy a találkozó elmaradhatatlan hagyományként minden évben megismételhető és a mostanihoz hasonlóan jó hangulatban tud telni. A hivatalos program az üzemrészlegek fotózásával fejeződött be. A kollégák szívesen álltak a fényképezőgép elé. Mindenki tudta, hogy nagy kérdés áll előttünk: vajon jövőre összeáll-e még ez a csapat, találkozhatunk-e még ilyen körben? Búcsúzásként mindenki óhaja az volt, hogy „jövőre veletek ugyanitt!” - számolt be a fő szervező.