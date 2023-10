Csütörtökön tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett ünnepi közgyűlését Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata. Az eseményen Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a vendégeket.

„Közeledve fontos nemzeti ünnepeinkhez, jó érzés szemügyre venni a minket körülvevő szűk világot. A nemzeti díszbe öltözött országot, az utcákat ékesítő lobogókat, az emlékező közösségeket. Hogy van valami, ami fiatalokat és időseket egyszerre mozgat meg, és ami az állandóan változó világban is örök marad. Ez a valami nem más, mint a hazánk iránti tiszteletből és összetartozásunkból fakadó közös emlékezet. A múlt, a jelen és a jövő szétválaszthatatlan szövetsége. Október 23-a egy iránytű, amellyel 67 év távlatában is eligazodunk a világban. Mert olyan dolgokra tanít, amely pár generációval ezelőtt egy egész nemzedéket képes volt megmozgatni, nekünk pedig méltóképpen illik emlékeznünk azokra, akik a hatalom bástyáit rövid időre ugyan, de képesek voltak megrengetni. Ezt nevezzük úgy: nemzeti minimum. Október 23-a egy elevenen látszó heg a magyar nép testén. Egy szép ünnep, amely során több ezer bátor fiatal, szerte az országban elindította a nemzetet a szabadság felé vezető úton. Tizenkét gyönyörű napra a világ egyik legnagyobb fegyveres hatalma ellen nyertünk csatát. Bátorsággal és magyar kurázsival, nem pedig hadsereggel. És jól tudjuk ugyan, hogy a forradalmárok leverésére végül egy egész hadsereget küldtek, de azt is tudjuk, hogy az 56-osok szellemét semmilyen sortűz nem égeté meg. Mi, akik ma itt összegyűltünk, akik a maguk-maguk módján, de felelősséget vállaltunk szűkebb közösségükért, azt a nemzeti minimumot követjük, hogy az ősök öröksége, a magyar szabadság lesz az az elsődleges érték, amellyel kijelöljük helyünket a világban” – fogalmazta meg a közgyűlés elnöke.

Ünnepi beszédében dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese kiemelte: 1956 hősei, a forradalmárok, szabadságharcosok büszkén és bátran néztek szembe a kommunista hatalom által ellenük kivezényelt ÁVH-sokkal és fegyveres erőkkel, majd néhány nappal később a Magyarországot lerohanó szovjet csapatokkal.

„A magyar nemzet büszkesége és bátorsága vezette Rákóczi Zsigmondot a hatalmas török túlerővel szembeni fényes győzelmet jelentő szikszói csatakor, a mérhetetlen Istenbe vetett hitet és hazaszeretet jelképező Rákóczi szabadságharcban, 1848 hősei a mi szívünknek különösen kedvesek, hiszen Kossuth Lajos a mi vidékünkön cseperedett fel, majd a Kossuth-kultusz által nemzedékeket kapcsol össze mind a mai napig, 1849 hős katonáiban, amikor szabadságharc több jelentős hadművelete, győzelemmel végződő csatája is az egykori Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyék területén zajlott – egy évszázaddal később ez vezette szellemi örököseiket, 1956 forradalmárait is. Megtanultuk: nem számíthatunk másra, ha a magyar érdekek képviseletéről van szó. Az ’56-osok örököseiként nem tehetünk mást, mint amit őseink 67 éve: ma is határozottan ellenállunk a hazánk szabadságát és szuverenitását támadó erőknek. Mert nincsen új a Nap alatt: annak idején a világ proletárjainak egyesülését hirdették, mai utódaik a nemzetek szuverenitását felszámolni akaró globalizmus hívei. 1956 azt üzeni ma és mindörökké: Magyarország a magyaroké, saját szokásainkról, törvényeinkről, életmódunkról mi magunk döntünk, nem pedig mások. 1956 a jövő fényes iránytűje minden magyar számára. Erre az iránytűre nagy szükségünk van a veszélyek korában: a háborúk, a terror, a szankciók okozta energiaválság és gazdasági válság, illetve az Európai Unió által egyre tehetetlenebbül kezelt migrációs válság kellős közepén. Az út, amit mutat és kijelöl, világos és egyértelmű: a magyarok útja a szabadság, a függetlenség, a szuverenitás útja. Emlékezzünk hálával az ’56-os forradalmárokra, hősökre. Legyünk hálásak azért, hogy a szabadság és függetlenség, amiről ők álmodtak, amiért ők küzdöttek, az számunkra a jelen valósága lehet” – foglalta össze gondolatait a miniszterhelyettes.

Az ünnepségen Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Alkotói Díjat Batári-Kovács Annamária részére „Pro Comitatu Díjat” pedig Dr. Karosi Tamás részére adományozott.