Már napok óta terjed a közösségi médiában fotókkal is alátámasztva, hogy tömeges halpusztulás van a Szalonna és Meszes között található Rakaca-tavon. A horgászok és természetbarátok közt nagy az elkeseredés és persze a találgatás is, hogy mi okozhatja a problémát a víztározón.

„Rengeteg süllő, balin, elvétve harcsa, sok kisebb keszeg és kárász is akad bőven. Szörnyű látni, bűz és tetemek, ott a víz szélén, a nádasban. Felfoghatatlan hogy senki nem tesz semmit napok óta.”

„Süllő, Balin, Kárász, harcsa, apró halak. Amit láttam. Meglepő hogy az ezüst kárász már hét elején is volt, kisebbek, nagyobbak. Nagyon furcsa színe volt akkor a víznek. Akkor elég alacsony volt a légnyomás. Pezsgett is a víz szinte a sok gáztól. Szerintem a java akkor hullott el.” Ilyen és ehhez hasonló bejegyzések születtek az esetek kapcsán.

A Rakaca-Tó Horgász Egyesület is megerősítette, hogy baj van. „Sajnos a hír ami itt a közösségi médiában is terjed, igaz. Az épülő s egyre javuló süllőállomány fekete napjain vagyunk túl. Más fajok is elestek, de jellemzően a süllők. Természetesen mindenkinek a miért? hogyan? mi miatt? kérdések merülnek fel azonnal. Sajnos a válaszok csak a szakemberek vizsgálatai után érkezhetnek. Egyesületünk úgy tudja a kezelő megyei szövetség a tőle telhető intézkedéseket megtette. A halőrök pedig folyamatosan gyűjtik a tetemeket, ami lássuk be, a képek alapján nem kis meló. Reméljük, a vizsgálat eredményeit megosztja majd a HEBOSZ, hiszen sokan aggódunk. A halászati őröknek kitartást kívánunk. Reméljük nem súlyosbodik a helyzet” – írták az esetekre reflektálva, megköszönve Mészáros Csabának, aki fotókkal dokumentálta a helyzetet.

Közben egy másik csoportban a rákok elhullásáról is fotókat tettek közzé jelezve, őket sem kíméli az a helyzet, ami a problémát okozza a tóban.

Sokféle teória terjed, sokan tippelik azt, hogy esetleg eliszaposodás miatti gázképződés állhat a háttérben. Azonban, ahogy arról akkor a helyszínről is beszámoltunk, 2019-ben egy speciális technikai megoldással távolították el az iszapot a Rakaca-víztározóból, amelynek során felszippantották a fenékről és a tó melletti zagytározókba rakták az üledéket. Ez tehát elméletileg nem kellene, hogy gondot okozzon.