"Szeptember 2-án, szombaton tartjuk a VII. CÖF Klub Miskolc Napot, amelyen a velünk együttműködő, azonos értékrendű civil szervezetek és határon túli barátaink is bemutatkoznak – jelezte Dr. Lengyel Attila, a CÖF Klub Miskolc elnöke. Az utókorra is gondolva, a CÖF Klub Miskolc eddigi tevékenységéről és az együttműködő civil szervezetek ténykedéséről egy füzetecskét is közreadunk – tette hozzá.