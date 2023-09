Az iskolakezdés nem csupán annyit jelent, hogy megvesszük a tanszereket. A gyerekek ugyanis képesek egy nyár alatt két méretet nőni ruhában és cipőben is. Szóval jó eséllyel cserélni kell szinte az egész őszi ruhatárat. Hiszen ha még tavasszal jó is volt, ősszel már kicsi lesz. Arról nem is beszélve, hogy az első szülői értekezleten rögtön szóba kerülnek a befizetni valók: különórák, hangverseny bérlet, sportegyesület tagsági díj és még sorolhatnánk. Ez pedig már óvodában elkezdődik, csak ott megússzuk a tanszervásárlást.

Vajon ezt hogyan csinálják mások? A nyaralás után rögtön az iskolakezdésre kezdenek el gyűjteni? Vagy fokozatosan, apránként vásárolnak? Ruhából használtat vesznek vagy kapnak? Ezeket a kérdéseket tettük fel néhány szülőnek, olyanoknak, ahol jellemzően több gyermek van a családban és van kicsi és nagy is.

Hosszabb távra kell tervezni

Ruha és cipőbörze lesz a nagycsaládosoknál. Már a nyaralás megtervezésekor hagyni kell tartalékot, ami a tanévkezdésre marad – mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. Úgy kellene elindulni, hogy nem költjük el az összes félretett pénzünket, ha lehetséges. Hiszen valóban feladatot ad a nagycsaládosoknak a szeptember. Azonban ha megoldandó feladatként tekintünk rá, máris nem akkora teher – fogalmazott az elnök.

Náluk is mindent kinőttek a gyerekek , a még használható, újszerű holmikat megpróbálják eladni és ők is vásárolnak használt ruhát nekik, ha úgy adódik.

Plusz kellékek is kellenek

Júniusban „a sarokba dobnak mindent” és élvezik a nyarat – avatott be Péter Krisztina. Az édesanya elárulta, hogy bizony szeptemberben a megtakarítást, félre tett pénzt áldozzák a tanévkezdés megnövekedett költségeire. Mindent az utolsó pillanatban vesz meg, előre nem vásárol, mert a biztosra megy. Azonban mindig gondol arra, hogy ha kell, akkor majd legyen miből. Sosem könnyű az iskolakezdés, főleg a nagyobb lánya esetében, aki művészeti középiskolába jár. Sok plusz kellék kell, rajzlapok, festékek, egyebek, ami nem kevés pénzbe kerül. Ehhez adódnak a kinőtt cipők és ruhák, melyeket cserélni kell.

Csak annyi kellene, hogy mindenki úgy gondolkozzon, hogy segíteni szeretne másokon. Ha a kinőtt egyenruhákat, egyen pólókat, tornaruhákat bevinné minden szülő az iskolába, hogy a kisebb gyermek megkaphassa, már sokkal beljebb lennénk – vélekedett Karsza Péterné Szalánczi Beáta. De erre nagyon kevesen fogékonyak sajnos – tette hozzá.

Azért barátok között és családon belül még működik az, hogy odaadjuk a kisebb gyereknek a kinőtt holmikat, az örökölt ruhaneművel sokat lehet spórolni. Főleg akkor, ha egy ünneplőről van szó, amit a gyerek csak néhány alkalommal visel. A másik pedig az, hogy csak az aktuális méretre vásárol, előre soha semmit, mert amire jó lenne a gyerekre, addigra biztosan ki is növi – osztotta meg tapasztalatát az édesanya.

A kisebbek még örökölnek, a nagyoknak már új ruha kell

Különösebb praktikája nincsen, inkább csak túlélnek – hangoztatta az ötgyermekes édesanya, Elekes Emese, de nevetve hozzátette: amit meg kell oldani, azt meg kell oldani, nem kérdés. A lányoknak már augusztusban elkezdi beszerezni, amiről biztosan tudja, hogy kell és szeptemberben folytatja. Apránként elosztva kicsit könnyebb. Vásárlás előtt leltár van otthon, ha tanszerből van maradék az előző évről, akkor csak olyat kell megvenni, ami hiányzik – jegyezte meg az anyuka.

Utána az égetően fontos dolgok következnek. Az augusztusi fizetés egy részét és az előrehozott családi pótlékot minden esetben a sulira költik el. Az év eleji fizetni valókat inkább egyben szereti letudni, hogy év közben erre már ne legyen gondja – tette hozzá. Persze ez így rendkívül sok pénz egyszerre, de így látja jónak.