Tudnak olyan vidéki kórházról, ahol csak 13 és 14 óra között lehet a bemenni a betegekhez látogatás céljából, számolt be erről a napokban az ATV híradója. Sokan aggályosnak tartják, hogy a kora délutáni időszakban engedélyezett a látogatás, hangzott el, hiszen ilyenkor a legtöbben dolgoznak, így szinte lehetetlen a hozzátartozóknak meglátogatni a bent fekvő betegeket. Bár konkrét intézményt nem neveztek meg, mi is utánajártunk annak, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban milyen látogatási rend szerint mehetnek be a fekvőbetegekhez a kórházakba a hozzátartozók.

Változatlan és rugalmas a látogatási rend

A vármegyei kórház arról tájékoztatta a boon.hu-t, hogy a honlapon lévő rend érvényes jelenleg a látogatókra, eszerint: „valamennyi telephely minden betegellátó egysége esetében a látogatási idő – egységesen –munkanapokon és munkaszüneti napon is: 16.30 és 17.30 közötti időpont; kivétel a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, ahol 2023. január 17-től a látogatás minden nap 15.00 és 16.00 óra között engedélyezett, itt minden beteghez két látogató érkezhet” – írják. Azt is hozzáteszik, hogy mindez az engedély visszavonásig érvényes a látogatási rend többi általános szabályának szigorú betartása mellett.

A látogatók telephelyre történő beléptetése, illetve épületbe történő beléptetése a jelenlegi rendnek megfelelően történik. A maszk viselése - az érvényben lévő rendelkezés szerint - jelenleg nem kötelező

– hangsúlyozzák. Ez azt is jelenti, hogy ugyan valóban csak egy óra a látogatási idő, azonban a délutáni órákban, amikor már sokan nem dolgoznak, így zavartalanul meg tudják látogatni a hozzátartozóikat.