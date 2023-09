Utoljára a régi ruhában a címe a Tokaj-Hegyalja Egyetem mai, Kutatók Éjszakája programsorozatának. Két helyszínen, Sárospatakon és Tarcalon lesznek rendezvények. Sárospatakon, az egyetem 20-as termében délután 1 órakor kezdődnek a programok, elsőként Az idő fogságában címmel interaktív, érdekes kísérleteket mutat be dr. Nagy György. Izgalmasnak ígérkezik az a program is, amelyben – a meghívó szerint – matematikai tartalmú játékokkal játszanak, amiket aztán el is lehet fogyasztani. Szó lesz a tokaji borokról is, Petőfiről, és a jövő tananyagai is fókuszba kerülnek ezen az estén. A programok este 9-ig tartanak.

Tarcalon a Könyves Kálmán utca 54. szám alatti kutatóintézetben lesz a rendezvény, amely este 6-kor kezdődik. Lesz Dugd ide az orrod... címmel illatminta vetélkedő, Tokaji Szőlős-Boros Kvíz, valamint Mi fajtán terem? címmel fajtagyűjtemény történettel ismerkedhetnek az érdeklődők. A részletes program az intézmény honlapján is megtalálható.