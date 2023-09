A 2023/2024-es tanév kezdetén a Történettudományi Intézet örömmel jelenti, hogy új kolléga csatlakozott az oktatói-kutatói gárdához - írja a ME BTK Történettudományi Intézet közösségioldalán. Azt is hozzátették: a legszélesebb körben ismert magyar történész, Ungváry Krisztián kutatóprofesszorként fog dolgozni, s az új tanévben az oktatás és a kutatás mellett ismeretterjesztő előadásokat is tartani fog a szélesebb közönség számára. Ungváry Krisztián magyar történész, egyetemi oktató, borász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatási területe a 20. századi had- és politikatörténet, valamint a kommunista időszak titkosszolgálatai és az állambiztonság.