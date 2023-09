Egy csütörtökön kiadott közleményben támadja a Demokratikus Koalíció (DK) miskolci szervezte Veres Pált. Mint írták, szerintük „eltávolították” a miskolci önkormányzati médiacég ügyvezetőjét.

„Azonnali hatállyal, indoklás nélkül és a várost vezető ellenzéki pártokkal való egyeztetést megkerülve távolította el tisztségéből Veres Pál polgármester a miskolci önkormányzati médiát működtető Mikom Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Maros Évát” – írták. Hozzátették: nem tűrik el , hogy propagandamédiát csináljanak a miskolciak tévéjéből és újságjából. „Nem fogjuk engedni, hogy a polgármester a saját kampányeszközeként kezelje az önkormányzati médiát. A miskolci önkormányzati médiának továbbra is politikailag független, szakmai alapokon kell működnie, amely kizárólag a Miskolcon élők érdekeit képviseli” – hangsúlyozták.

Arra is kitértek, hogy szerintük az önkormányzati cégek vezetéséről csak a polgármestert támogató pártokkal egyeztetve szabad dönteni. „A Demokratikus Koalíció most és a jövőben is együtt kíván működni az ellenzéki pártokkal Miskolc demokratikus vezetésében, de Veres Pál döntésétől elhatárolódunk” – zárták. Mint ismeretes tegnap a céget fenntartó miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya írta meg, hogy közös megegyezéssel távozott Maros Éva, a Mikom Nonprofit Kft. ügyvezetője és a tagvállalat ügyvezetői posztjának betöltésére a Miskolc Holding Zrt. pályázatot ír ki. Az üggyel kapcsolatban kerestük a városháza sajtóosztályát, amint reagálnak cikkünket frissítjük.

A városháza reagálása

Veres Pál polgármester döntött a Mikom Kft. ügyvezető igazgatója jogviszonyának megszüntetéséről (az érintett felek közös megegyezéssel szüntették meg).

A városvezető megismerve, meghallva, megértve a Mikom dolgozóinak véleményét, megismerve, meghallgatva a Mikommal dolgozó belső és külső partnerek véleményét is hozta meg döntését.