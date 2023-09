– Az utóbbi öt hétben a szennyvíz egyre emelkedő SARS-CoV-2 vírus örökítőanyag koncentrációja azt mutatja, hogy hazánkban már kirobbant egy újabb koronavírus járvány – jelentette ki kollégánknak dr. Rusvai Miklós virológus. - Sőt úgy gondolom, hogy már túl is vagyunk a csúcsán. A járvány mindössze két-három hétig tartott és az iskolakezdésnek köszönhetjük. Megfigyelhető volt az is, hogy egyre nőtt a légúti megbetegedések száma. Mostanra a gyerekektől a szülők is elkapták a vírust és jelenleg csökken a nyomás. Egyébként minden szeptemberben általános a légúti fertőzések okozta járvány a gyerekek között. Azonban a covid-19 legújabb Eris nevű változata pusztán egy nátha erősségével ér fel. Jellemző tünetei: a köhögés, tüsszögés, torokfájás, nagyon ritkán hőemelkedés, hidegrázás.

Mindenki átesett a covidon

A szakember szerint nem indokolt a lakosság szélesebb körében újabb koronavírus elleni védőoltás felvétele.

– A covid-19 mostanra rendkívül megszelídült és egy nátha ellen nem szoktunk immunizálni. Ráadásul a tucatnyi náthát okozó vírus között ez az egyetlen, ami ellen van vakcina. Magyarországon nagy valószínűség szerint mindenki átesett legalább egyszer a fertőzésen. Emellett sokan vannak olyanok, akik már oltatták is magukat. Tehát részleges immunitással mindenképpen rendelkezünk akkor is, hogyha korábban betegedtünk meg. Lényeges szempont lehet az oltakozásban a vakcinák mellékhatása. Jelenleg csak a Pfizer-vakcia áll rendelkezésre. Mostanra orvosi szaklapokban megjelent cikkek is beszámolnak róla, hogy ugyan ritkán, de lehetnek mellékhatásai. Ezek között említhető a szívizomgyulladás kockázata, amely többségében férfiak esetében jelenik meg. A nőknél pedig a cikluszavarok, elsősorban a ciklus meghosszabbodása. Magának a fertőzésnek a hosszú távú hatásait még vizsgálják, egyelőre az adatgyűjtés folyik. A poszt-, illetve long-covid szindróma utóhatásainak kezelése több gyógyászati ágat is magában foglalhat. Idetartozhatnak például a neurológiai problémák, a hallászavar vagy a fellépő cukorbetegség – sorolta a virológus.

Rendkívül gyorsan terjed

Elsősorban az idősek és betegek védelme érdekében lehet fontos a védőeszközök használata, ha tüneteink vannak.

– A koronavírusteszt elvégzése a legtöbb esetben, az oltáshoz hasonlóan fölösleges. Hivatalos tesztelést már csak a kórházakban végeznek és a gyógyszertárakban is kevesebb teszt kapható. Ha már tüneteket tapasztalunk, semmiképpen ne oltassuk be magunkat és lehetőleg maradjunk otthon! Amennyiben mégis utcára, vagy munkahelyre kell mennünk betegen, lehetőleg viseljünk maszkot, hogy védjük a környezetünkben élő, rizikócsoportba tartozókat. Bár a jelenlegi koronavírus enyhe tüneteket produkál, de nagyon fertőzőképes – hangsúlyozta a szakember.

Idősek, betegek oltassanak

A gyerekeknek és kismamáknak nem feltétlenül javasolt a koronavírus elleni oltás, de az állapotos nőknek a influenza elleni igen.

– A rizikócsoportba tartozóknak most is érdemes fontolóra venni, hogy beoltatják-e magukat covid-19 ellen. Az emlékeztető oltás beadása után 5 nappal már viszonylag jó védettség, két héten belül pedig az elérhető maximális védettség alakul ki. A rizikócsoportba sorolhatók a 80 év fölöttiek, főleg akkor, ha idősotthonban élnek. Továbbá a súlyos allergiások, valamint a tumor- és immunszuppresszív kezelésben részesülők. Utóbbiak közé tartoznak például a transzplantáltak. Ők a koronavírus mellett jól teszik, ha az influenza ellen is védekeznek, különösen akkor, ha járvány tör ki. Itt még a terhes kismamák számára is hasznos lehet a védőoltás. Elsősorban a magzat védelme érdekében, mivel az influenza jóval magasabb lázzal járhat, mint a jelenlegi koronavírus fertőzés. A covid-19 ellen viszont most nem javaslom az állapotos nők oltását, ahogy a gyermekekét sem, legfeljebb, ha rizikócsoportba tartoznak – emelte ki dr. Rusvai Miklós.