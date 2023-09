Az intézet igazgatója szerint az egyetem Miskolcra költözésekor is fontos és kiemelkedő volt a hegesztés tudománya, melyet azóta továbbfejlesztettek. Dr. Lukács Zsolt úgy fogalmazott, a terület megköveteli a gyakorlati ismereteket is, ehhez járul hozzá a labor.

Prof . Dr. Gerald Wilhelm, a müncheni egyetemről érkezett, s a Miskolci Egyetem díszdoktoraként megköszönte az itteni dolgozóknak, hogy részt vettek a laboratórium megépítésében. „Új technológiai megoldásokhoz az elméleti és a gyakorlati tudás ötvözése vezet, mi erre törekszünk itt és Németországban is. Ma az ilyen törekvéseknek a gyümölcsét mutatjuk be.”

A Froweld Kft. cégvezetője, Kovács József kiemelte, duplán örül, hogy az eszközökkel hozzájárulhattak a fejlesztéshez, hiszen ő is itt tanult, így végre visszaadhatott valamit.

Dr. Gáti József elnök elmondta, az idén tízéves Magyar Hegesztési Egyesület a száz éve alakult hegesztési egylet jogutódja. „A szakemberek ismereteinek átadása elősegíti az innovációt” – vélekedett.

Az átadást szakmai előadások és gyakorlati bemutatók követték.