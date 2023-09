Tanévnyitó ünnepségen fogadta be új hallgatóit a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara. Az elsőéves diákok fogadalomtételét követően a kiemelkedő felvételi eredményt elérők átvették a 100 ezer forinttal járó TOP 10 ösztöndíjukat, majd sor került a kari tanács által odaítélt kitüntetések átadására is - részletezi az egyetem honlapja. Azt is olvasható, hogy a Gépészmérnöki és Informatikai Kar több mint hét évtized elméleti és gyakorlati tudását, korszerű és innovatív képzések sorát kínálja. Az oktatási feladatokkal összehangolt kutatási és fejlesztési tevékenység a naprakész, magas színvonalú, versenyképes tudás átadását jelenti a kar számára – fogalmazott az ünnepi tanévnyitón köszöntőjében Dr. Siménfalvi Zoltán dékán. Utalt ezzel arra is, hogy a Miskolci Egyetem nemzetközi rangsorokban elért legjobb eredményei ugyancsak a gépészmérnöki karhoz kötődnek - írják.