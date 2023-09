Itt a szeptember, az évszakváltás és ezzel együtt a gardróbfrissítés ideje. Hiszen a hűvösebb napközbeni hőmérsékletek és a már hidegnek mondható reggelek és esték már vastagabb ruhadarabokat, vagy akár egy blézert, kardigánt vagy zárt cipőt követelnek. Igen ám, de megfelelő szett összeállításához lehet hiányzik egy-egy darab, melyet a most könnyen be lehetett szerezni, mások megunt holmijaiból, a Pontközpontban.

Motivációnak tartotta meg

Konczné Darai Krisztina is elhozta ruháit, melyek csak a helyet foglalták otthon a szekrényében, mint mondta. Már sokszor látta a közösségi oldalon ezt a programot, de eddig mindig lemaradt róla, de most azonnal lecsapott a lehetőségre. Két éve egy költözésnél szembesült vele, hogy mennyi ruhája van, melyeket már régóta nem is hord.

„Sok darabot motivációnak tartottam meg, hogy előbb vagy utóbb majd csak belefogyok, de bevallom, hogy három gyermek után semmi esélyét nem látom ennek. Így eljött az ideje, hogy ezektől a daraboktól megváljak és több helyem legyen a szekrényben és ez egy nagyszerű lehetőség. Elsősorban most alkalmi és üzleti stílusú ruhákat hoztam, illetve kardigánokat, kabátokat és azokat a méreteket, melyeket én már valószínűleg soha az életben nem fogok hordani. Viszont a teremben már az én szemem is megakadt egy-egy színen és mintán a ruhák között, szóval én is megnézem, hogy a többi lány mit hozott, szeretnék majd én is szétnézni.”

Előre ellenőrizték

A Pontközpontban hét eladónak tudtak helyet biztosítani, a jelentkezés sorrendjében. Megtudtuk, hogy az eladókat is úgy válogatták össze, hogy mindenféle méretű és korú hölgy tudjon találni a mostani divatnak megfelelő ruhákat, melyeket tisztán, vasaltan, megkímélt állapotban várták a Gardróbvásárra. A kellemetlenségek elkerülése érdekében a fő szervező, még fotókat is kért előzetesen a darabokról, hogy azok méretben és minőségben is megfeleljenek a vásár színvonalának.