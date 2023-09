Szakmai szempontrendszert dolgoz ki Miskolc önkormányzata a beruházások minősítésére, segítve a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet – erről egy pénteki sajtótájékoztatón számolt be Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere és Révész Péter, az LMP miskolci önkormányzati képviselője. „A tegnapi közgyűlési döntés után egy hosszabb munkafolyamat kezdődik meg, amelyre minden szakembert várunk az észrevételeivel és javaslataival, hogy az ide érkező befektetők, olyan cégeket létesítsenek, amely a városnak és annak lakosságának is hasznos és fenntartható” – mondta Szopkó Tibor.

A befektetőket segítenék

Az előterjesztés arra vonatkozott, hogy a polgármesteri hivatal a várospolitikai irányítás mellett teljesen objektív szempontrendszer szerint alakítja ki, hogy milyen profilú befektetéseket vár a város. Hozzátette: az elmúlt hetekben csaknem 100 milliárd forint összértékű fejlesztés és új beruházás érkezett Miskolcra és térségébe, ezek között van a többi közt a Sanofi és a Bosch legújabb bővítése is. (Ezek létrejöttében a magyar kormány fontos szerepet vállalt többek között azzal, hogy állami támogatásokkal segítette a vállalatok bővülését munkahelyteremtő céllal - a szerk.) „Miskolc önkormányzata arra is törekszik, hogy az új beruházások minden esetben a helyi közösség érdekeit szolgálják. Mindezt úgy, hogy a miskolciak biztonságának és egészségének megóvását elsődleges szempontként kezeli” – ismertette Szopkó Tibor alpolgármester.

A környezeti szempontokat is figyelembe vennék

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy nem mindegy, hogy a különböző befektetések és a már itt működő vállalkozások milyen módon és mértékben használják, illetve hasznosítják a helyi természeti erőforrásokat, amelyek élhetővé, ember- és családbaráttá teszik a környezetünket. „A települési önkormányzatok csak a saját tulajdonban álló ingatlanok útján befolyásolhatják, illetve irányíthatják a vállalkozások adott település közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetéseik megvalósítását. Magántulajdonban vagy állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az önkormányzatok lehetőségei korlátozottak” – fogalmazott az alpolgármester. Arról is beszélt, hogy tetten érhető a gazdasági fejlődés, hiszen a város ipari parkjai már megteltek a városban. „Erős a szakképzésünk és van egy jó egyetemünk is, így az egyik legjobb adottsággal rendelkezik a város szakmai szempontból is” – húzta alá.

A szakmai véleményeket várják

Révész Péter arról beszélt, hogy a közgyűlés éppen ezért szavazta meg szeptember 28-i ülésén azt az előterjesztést, ami a környezet és a lakosság egészségének védelme érdekében egy olyan szakmai szempontrendszer kidolgozására ad felhatalmazást , ami alkalmas a jövőbeli tervezett beruházások előminősítésére elsősegítve a fenntartható, zöld beruházások megvalósítását, a tervek szakmai véleményezését, a gazdasági szereplőket pedig a szempontrendszernek megfelelő beruházások végrehajtására ösztönzi. „A határozat eredményeként egy olyan, több helyi szereplő bevonásával történő együttműködés kezdődhet, ami lefekteti egy klímavédelmi minősítési rendszer alapjait, és kiemelten foglalkozik a környezeti terhelést eredményező létesítmények felmérésével” – hangsúlyozta. A testület által elfogadott felhatalmazás országos szinten is egyedülálló, csakúgy, mint az a kezdeményezés, hogy ezen szempontrendszer kidolgozásában a Miskolci Egyetem, a zöld szervezetek képviselői, a kormányhivatal szakemberei, a befektetési ügynökségek, a gazdaságfejlesztési igazgatóság képviselete mellett számítanak a helyi Fidesz-KDNP frakció delegáltjaira is – fogalmazott a politikus.