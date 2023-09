A Miskolci Piknik nemcsak szabadtéri lazulás, azt is jelenti, hogy a nagy, nadrágkigombolós jóllakás helyett apró és változatos falatokat ízlelhetünk – ezt az irányt követi a Miskolci Piknik zenei kínálata is. A három nap alatt számos stílus képviselői fordulnak meg a három színpadon, köztük pedig hangulatos utcazene szórakoztatja majd a főutcán letelepedőket.

A zenei nagyszínpadot és közönségét most is a Szent István tér fogadja be: ide érkezik majd a nyitófelvonulás szeptember 22-én, pénteken, itt lesz a hivatalos megnyitó, és itt indítja el a bulit a város egyik kedvenc együttese, az Állatok és vendégük, a legendás Takáts Tamás.

Őket számos nagy név követi még a hosszú hétvégén. Visszatér ByeAlex és Majka, és több éves kihagyás után újra koncertezik Miskolcon Péterfy Bori és a Bagossy Brothers. Ugyancsak a nagyszínpadon rendezi be a maga Kis világát Lotfi Begi, éri majd el a Blahalouisiana, hogy Szeressetek, és itt tart napzáró bulit az Ausztráliában és Németországban már platinalemezes Topic.

Az alapvetően elektronikus zenének berendezett Villanyrendőrnél találkozhatunk Markus Greggel, Cookyval, a Loving Armsszal… A vasárnapi műfaji fordulat pedig elhozza az Animal Cannibalst, Bereczki Zoltánt, a Back II Blackkel ismertté vált Bebét, a Bon-Bon pedig Valami Amerikát…

Az Erzsébet téri igényes zene a ’DJ plusz egy hangszer’ formációra épül, hogy a megpihenés vagy a falatozás alatt is olyan zene szóljon, amire érdemes odafigyelni, ezt a hangulatot többek között a 7mirror, Nigel Stately, Tigran vagy Bárány Attila teremti meg a Miskolci Pikniken.