Egy civil állatvédő, Kiss Roberta magánakcióba kezdett és ehhez társakat is keresett, a miskolciakat a múlt hétvégén az egyetem környékén kóborló kutyák befogására hívta. A közösségi médiában szerveződött eseményre néhány lelkes önkéntes a megbeszélt időpontban meg is jelent, de sajnos az „Róka hadművelet” néven futó kezdeményezés nem járt sikerrel. Hiába fésülték át az erdős terület azon részeit, ahol az észlelések szerint feltehetően tartózkodhatnak az állatok, a kutya falkát nem sikerült megtalálni, így értelemszerűen befogni sem.

Az állatvédő úgy vélekedett, hogy az önkormányzatnak nincs kapacitása minden bejelentést azonnal intézni, hiszen rengeteg megkeresést kapnak, így is maximális létszámmal üzemelnek, de az sem elég. Az akció részleteiről bővebben is hírt adtunk korábban, azonban kíváncsiak voltunk a miskolci önkormányzat véleményére is az ügyben.

Cikkünk folytatásaként közzé tesszük a válaszokat.

A civilekre szükség van

„A kutyák begyűjtésére van kapacitásunk – főleg, ha adottak a megfelelő feltételek. Viszont vannak olyan napok, amikor rengeteg bejelentést kapunk, a város több pontjáról, változó napszakokban. Olyankor azt kell mondanunk, hogy a mi kapacitásunk sem végtelen.” - hangzik az önkormányzat Állategészségügyi Telepének válasza.

„A civilek és a szakemberek munkája természetesen jól megfér egymással és nagy szükségünk is van rájuk. Jó látni, hogy milyen lelkesedéssel és önzetlenül segítenek a kiszolgáltatott állatokon. Ezért nagyon hálásak vagyunk nekik. Az említett eset azonban jól példázza, hogy bármekkora is a segítő szándék, van, amit kizárólag szakember tud megoldani, ilyenkor bízni kell az ő szaktudásában. Befogást nem ajánlott civileknek szervezni, hiszen például a befogó bot alkalmazása is szakszerűséget kíván. De az is egy speciális, nehezített eset, ha a kietlen pusztaságban kell befogni az állatot. Amiben ilyenkor tudnak segíteni, az például az, ha bejelentik, hogyan vagy merre látták a kutyákat. Ilyenkor körvonalazódik, hogy mikor-merre járnak a kóbor ebek, így könnyebben megtaláljuk őket.” - írták válaszukban.