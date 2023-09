Az első ütemben a közterületeken lévő csapadék- és szennyvízaknákba, vízelvezető csatornákba helyeznek el a szakemberek irtószert. Nyílt vízfolyások mederpartjain, nagyobb, bokros területeken a vegyszert zárt, feliratozott etetőládákban helyezik ki. A területek átvizsgálása során a rágcsálók fészkeit is felkutatják és felszámolják, megakadályozva a kártevők további szaporodását.

A belvárosban kezdtek

A munkavégzések területi sorrendje: Miskolc belvárosa, Miskolctapolca, Diósgyőri vár és környéke, Lillafüred.

Nagyobb bérházas lakóterületek (Avas városrész mindhárom üteme, Szentpéteri kapui lakótelep, belváros melletti bérházas városrészek, Győri kapui, kiliáni, diósgyőri, komlóstetői lakótelep). Ezek után a többi bérházas városrész közterületei, valamint a családi házas városrészek következnek. Berekalja, Hejőcsaba, Bábonyibérc, Tetemvár, Selyemrét, Vasgyár, Pereces, Görömböly.

Az általános rágcsálóirtás mellett a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kivizsgálja a lakossági bejelentéseket is, és ha szükséges, ezeken a részeken is beavatkozik. Az őszi fő irtás második ütemében visszaellenőrzik az első ütemben kialakított irtószer-kihelyezési helyszíneket, melyek zöld festékkel vannak megjelölve. A kártevők által elfogyasztott mennyiség pótlása mellett indokolt esetben újabb helyszínekre is kihelyeznek irtószert.

A patkányfészkek ellenőrzése mindaddig folyamatos, amíg azoknál életjelek tapasztalhatók. Így elérhető az állomány csökkentése és a jelenlétük minimális szintre szorítása.

Nagy veszélyt jelentenek

A rágcsálók (egerek és patkányok) jelenléte és az általuk terjesztett betegségek, valamint az általuk okozott károk már régóta nagy veszélyt jelentenek. A nagyobb városokban a környezeti feltételek és kiváló fészkelőhelyek kedvező feltételeket biztosítanak az életvitelükhöz és szaporodásukhoz.

Visszatérő helyszínek az illegális szemétlerakó helyek, valamint egyes közterületen tárolt kommunális hulladékgyűjtők környezete, ahol többször is meg kell ismételni a rágcsálóirtást.

A Városgazdához érkezett bejelentések kivizsgálása során több alkalommal kiderült, hogy a rágcsálók, patkányok elleni védekezés csak úgy lehet eredményes, ha a magántulajdonban vagy bérleményben lévő területeken is elvégzik a rágcsálóirtást.

A tulajdonos felelőssége