Sok-sok tévhit kering a coach körül, ami egyre felkapottabb szakma, mert az emberek azt gondolják, milyen könnyű a feladata, hiszen csak ül és meghallgatja a neki beszélőket, ráadásul a képzés is könnyedén elvégezhető, csak pénz kell hozzá. Fekete Ágnes szerint azonban nagy felelőssége van a coach-nak.

„A közösen eltöltött idő közös felelősségünk az ügyféllel, akit végigvezetek egy úton, hogy megoldhassa problémáját. Olyan vagyok, mint egy révész. A segítséget kérőnek támogató teret biztosítok, ahol ő bizalommal meg tud nyílni. Megvizsgáljuk, milyen célkitűzéssel lenne elégedett, hova szeretne eljutni, milyen akadályokkal kell szembenéznie, mi lenne a legjobb megoldás, mi fér bele a megoldásba komfortzónája szempontjából, miket profitálhat jelenlegi helyzetéből, hogyan tudja apró lépésekkel elérni a kívánt célt, végül mi lesz az ő első lépése. Fontos, hogy tegyen lépéseket a problémájának a megoldására, tehát elkötelezett legyen" – magyarázta a life coach.

Megtévesztő a szó

Life coach – életvezetési tanácsadó. Sajnos a magyar fordítás nem fedi a valóságot.

„Az etikai kódexünkben benne van, hogy nem adhatok tanácsot, hiszen az én megoldásom nem lesz az övé, ami miatt erőtlen lesz a próbálkozása a megoldásra, és végül nem is ér el sikerélményt. Egyetlen tanácsot adhatok neki, de ez kötelességem is: ha a problémája mélyebb gyökerű, mint az, ami az ittre és a mostra koncentrál, akkor át kell irányítanom a megfelelő szakemberhez, így például egy pszichológushoz. Mi ugyanis nem kutatjuk a múltat, nem keressük a kialakult helyzet okait, csak a megoldásokat. Aki nagy változás előtt áll, annak tudok segíteni visszahozni a fókuszt a mindennapjaiba. Velem egy másik perspektívából, kívülről láthatja a problémáját. Megtalálhatjuk a saját megoldását, segítek ráébredni a saját eszközkészletére” – mondta.

Milyen képzést válasszon a leendő coach? – kérdeztük.

Fekete Ágnes elmondta, többféle képzés közül lehet választani ma Magyarországon.

„Szakmán belül is megoszlanak a vélemények. Van, amelyik egy-két hétvégés, vagy 60 órás, vagy 100 órás, illetve egyéves egyetemi szintű is. Én magam hosszas utánajárással választottam ki a nekem legmegfelelőbbet, olyat, ami a Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált. Ezek az emberek hitelesek számomra, rendszeresen tartanak képzéseket, minősülnek magasabb szintekre, folyamatos élethosszig tartó tanulásban vannak. Tanultam tőlük empátiát, konfliktuskezelést, nonverális és asszertív kommunikációt, életvezetést, munka és magánélet egyensúlyáról, vezetők és beosztottak kapcsolatáról, valamint marketinget. Szélesspektrumú volt tehát a képzésük – árulta el, majd munkája során szerzett tapasztalatáról beszélt. – Azt veszem észre, hogy az emberek örömmel kapcsolódnak hozzám, hiszen a figyelem, a csend és a bizalom ereje van jelen az üléseinken" – zárta gondolatait a life coach.