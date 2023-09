Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Győri Kapui Vigasságot Miskolcon, az ifjúsági sportpályán, amely egy családi- és egyben gyermeknap is.

„Ismét egy nappal meghosszabbítottuk a nyári szünetet a fiatalok számára” – mondta portálunknak Hollósy András önkormányzati képviselő, a miskolci Fidesz-KDNP frakciók szóvivője. Hozzátette: a cél az, hogy ezen a napon önfeledt szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városrészben élők számára.

„Ingyenessé tettük erre a napra az itt található műfüves pályát, ami más napokon fizetős, ezzel is kedvezve a sportolást kedvelőknek” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy különböző koncertekkel, habpartyval és színes programokkal is készültek a gyermekek számára.

„Az idősekre is gondoltunk, így a helyszínen különböző egészségügyi vizsgálatokra is van lehetőség, illetve egészségügyi bemutatókkal is készültünk” – hangsúlyozta. Hollósy András. Azt is elmondta, hogy szükség van ezekre a közösségépítő rendezvényekre az egyes városrészekben. A hagyományteremtő programot korábban több önkormányzati képviselővel karöltve, többek között: dr. Nagy Ákossal, Deák-Bárdos Mihállyal, illetve az egyik korábbi alapítóval, Hubay Györggyel alapították a szervezők, a Győri kapuba az idén is több százan látogattak ki.