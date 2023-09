Aki járt már a kávézóban, találkozhatott Székely Klára egy-egy patchwork-alkotásával, most azonban egy egész kiállítást szentelnek az általa készített szépségeknek. A megnyitó után kihirdetik és díjazzák az avasi előkert-szépségverseny győzteseit is. Mindezek után is érdemes maradni, ugyanis egy különleges koncerttel zárják a programot a szervezők.

Sereg Anita hegedül és énekel, elsősorban a jazz műfajában, némi poppal fűszerezve. A rendezvény ingyenes, a kávézó működésére és eseményeik megvalósítására felajánlásokat azonban szívesen fogadnak.