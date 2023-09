A jogszabályi változások, a tanár- és a pénzhiány is több intézményben nehezítette idén az iskolakezdést – több médium erről számolt be az iskolakezdés után. Ezzel szemben valamennyi megkérdezett arról számolt be megkeresésünkre, hogy nem küzdenek ilyen gonddal, sőt a nyugdíjba vonulókat is pótolni tudták.

Zökkenőmentesen indult

Vízkeletiné Juhász Judit, a Nemzeti Pedagógus Kar Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területi elnöke érdeklődésünkre elmondta, egyelőre nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, csak mostanában kezdik látni, lesz-e tanárhiány. „Az iskolák részéről nincs felénk bejelentési kötelezettség arról, hogy kevés pedagógus áll rendelkezésükre. Majd az országos adatokból fogjuk látni, hogy mi a helyzet. Mint intézményvezető (a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója – a szerző) azt mondhatom, hogy nálunk nincs létszámhiány. Négyen mentek nyugdíjba az előző tanév végén, de őket tudtuk pótolni új emberekkel. Egyébként is visszafoglalkoztatunk nyugállományú pedagógusokat. Általánosságban azért elmondható, hogy természettudományi területen, például fizika- és kémiaszakos tanárokból van kevés” – mondta az elnök.

Megkerestünk több tankerületi központot is, tapasztalnak-e tanárhiányt? A mezőkövesdiek részéről Gál János tankerületi igazgató azt mondta, a központ minden intézményében zökkenőmentesen elindult a 2023/2024-es tanév.

Nem volt más a helyzet Szerencsen és környékén sem; Szabó Árpád tankerületi igazgató megbízásából Csejoszkiné Szabó Annamária szakmai vezető felvetésünkre a következőket írta: „A Szerencsi Tankerületi Központban az elmúlt évekhez viszonyítva az üres álláshelyek száma nem nőtt. A tankerület mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenhol megfelelő legyen a szakos ellátottság. Az intézményeinkben tanuló diákok részére minden feltétel a törvényi előírásoknak megfelelően maximálisan biztosított.”