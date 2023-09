Hazánk a szülői ház elhagyása szempontjából az európai középmezőnyben foglal helyet – a mediterrán országokban 30 év felett repülnek ki a „gyerekek” a szülői otthonból. A „mamahotelnek” is nevezett jelenséget Magyarországon egy kicsivel tovább élvezik a huszonévesek: az Eurostatadatai szerint 2022-ben Európában átlagosan 26,4 évesen költöznek el a fiatalok a szülőktől, addig nálunk 27,1 év volt a szülői házat elhagyó fiatalok átlagéletkora.

Javuló arány

Érdekes, hogy az elmúlt időszakban meredeken dráguló lakhatási költségek, albérletárak és lakásvásárlási lehetőségek ellenére 2012-höz képest kissé javultak az adatok. Tíz éve ugyanis 27,6 év volt a különköltözők várható átlagéletkora. Magyarország az EU-tagállamok középmezőnyében helyezkedik el a statisztikák alapján. A régióban Ausztrián (25,3 év) és Csehországon (25,9 év) kívül szinte mindenhol később költöznek el a fiatalok. Romániában 27,7 év, Lengyelországban 28,9 év, Szlovéniában 29,4 év az átlag. A szlovákok már átlépik a harmincat: átlagosan 30,8 évesen keresnek saját lakást a gyerekek. Horvátország az abszolút negatív csúcstartó, itt már 33,4 év a korhatár.

Miskolci fiatalokat is kérdeztünk. Martin (28) második diplomáját szerzi, bár szüleihez van bejelentve, de valójában nem náluk, hanem a kollégiumban tölti ideje nagy részét, a nyár egy részét azonban a mamahotel oltalmában töltötte. Nem érzi ezt problémának, és nagy valószínűséggel, ha végzett, a munkahelyre már saját lakásából jár majd, és egy családalapítással egybekötve tervezi életét – osztja meg elképzeléseit. Bernadett (27) négy gyermekes családból jött, már a létszám és a lakásméret miatt sem jöhetett szóba hosszú otthonlakás, és igazából vágyott is már saját „birodalomra”, így 21 éves korában önálló életet kezdett. Valószínűleg ezt javasolja majd kislányának is, nem mintha nem imádná, ha együtt lehet vele, de úgy gondolja – saját és barátai példájából kiindulva – hogy személyiségfejlődésének is hasznára válik az önálló egzisztencia. Ennek a megteremtése azonban még hordoz kihívásokat, de segíti majd, és bízik gyermekében. Dániel nem tagadja: a kényelmessége – na és mamájának, aki egyedül él – hatása az oka annak, hogy 33 évesen is otthon lakik. Munkája és aktív sporttevékenysége meglehetősen leköti, így a finom hazai koszt mellett nem nehéz érveket találni, hogy fenntartsa ezt a helyzetet. Egy ponton inoghat meg a szituáció, azon, hogy barátnője már szeretne önálló kuckóban létezni, és ennek a véleményének gyakran hangot is ad, amely megfontolásra ösztönzi a fiatalembert. Albert is relatíve sokáig volt a „mamahotel” lakója – két éve, 26 éves korában kezdett önálló életet. A családi közelséget tartotta az előző helyzet előnyének, a kevesebb alkalmazkodást, „szabadabb” életet a mostaninak. Azzal együtt gyakran járnak haza vidéki szüleihez, nem egy esetben több napot is eltöltenek a nagyival és az unokával közösen.