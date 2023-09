Az immáron hagyománnyá vált művészeti tanévnyitót tartják a bőcsi Koncz József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában csütörtökön 16 órától. Az iskola azt írta közösségi oldalán, hogy a minden művészetoktatásra beiratkozott növendéküket várják az iskola zsibongójába. Arra is kitértek, hogy még most lehetőség nyílik a visszairatkozásra, beiratkozásra zeneművészeti és táncművészeti tanszakjaikra, amelyek be is mutatkoznak az évnyitón.