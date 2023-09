„Nemcsak ma, szombaton is voltam, de nagyon gyenge volt a forgalom. Az embereknek nincs pénze hó végén, és az eső is megzavarta az egészet” – mondta egy cipőt árusító hölgy.

Kicsivel odébb Jánossal találkozunk, aki mindenfélét is kínál.„Van Svejk-könyvem, na ki írta?” – kérdi.Mondom Jaroslav Hašek.„Gratulálok!”Azt mondja, nem hagyatékból árul, hanem, amit összegyűjtött az évek során – no de nem megrögzött gyűjtögetésből. El is hisszük neki, a könyveket, telefonokat – vagy ahogy ő mondja, infokommunikációs cuccokat – szépen elrendezve kínálja a pléden.

Szomszédja, Tamás azt panaszolta, hogy nem volt eléggé meghirdetve az esemény, ő is későn értesült róla. Ő egyébként patkánycsapdákat gyárt otthon, ezeket hozta a vásárra.

A vásárlókat afelől interjúvoltuk, hogy mit keresnek célzottan. „Szeretjük a lomokat, könyvet, táskát is vettünk már” – mondta Tímea.

Zoli és Ildikó azt felelte, csak nézelődnek, de azért könyvet mindenképpen szeretnének venni. Ők a szombati, Rácz Jenő-főzésen is jártak a Miskolci Pikniken, este pedig a Bagossy Brothersszel zárják a hetet – ahogy Miskolc a fesztivált.