„Ezzel a döntéssel ugyanis végérvényesen megbuktak! Megbuktak, mert Veres Pál a közgyűlés nyilvánossága előtt jelentette ki, hogy nem felelős a tömegközlekedés helyzetéért! Ha nem ő, akkor ki a felelős?” – tette fel a kérdést Hollósy András. Arra is kitért, hogy a tömegközlekedési vállalat szakszervezetei és üzemi tanácsa sem támogatta a szerintük mindent felforgató menetrendi változtatásokat. Arról is beszélt, hogy szerintük a városvezetés újabb eszeveszett kapkodás után, újabb blődségeket vezet be.

„A mindenki számára közérthető éjszakai É-s jelű járatokat, budapesti mintára 900-as előjelűre változtatják. A legnagyobb városrész, a csaknem harmincezres avasi lakótelep felé közlekedő 35-ös vonalon szóló buszok fognak közlekedni, ezáltal gigatumultust okozva, hiszen így sem fér fel mindenki a járatra” – részletezte. Azt is felvetette, hogy a Berekalja városrészben élőket ki tájékoztathatta arról, hogy már nem fog járni arrafelé busz.

„Ki tájékoztatta a várost átszelő 101B-s autóbusz utazóközönségét a drasztikus változtatásokról? Ember legyen a talpán, aki tudni fogja, hogy melyik járatra szálljon fel, amikor így is folyamatosan akadozó problémák vannak a megállói digitális tájékoztató rendszerekkel, és olykor még a fiatalok által közkedvelt mobil alkalmazások sem működnek pontosan” – hangsúlyozta.

Bizonytalan a jövő

A politikus azt arra is rámutatott, hogy a baloldali városvezetés nem egyeztetett a közlekedési vállalat szakszervezeteivel és üzemi tanácsával sem, ez pedig vélhetően törvénybe ütköző.

„Ezen felül csak az év végéig van fedezet a városvezetés szerint az új menetrend átalakítására. És utána mi lesz? Újabb, módosítás lesz majd, ki tudja hányadszor?” – vetette fel. „Felszólítjuk ezért Veres Pál polgármester urat és csapatát, hogy első körben mondassa le a politikai tanácsnokokat a tömegközlekedési vállalat felügyelőbizottságából, akik a miskolciak pénzéből eddig szerintünk semmilyen érdemi munkát nem végeztek” – mondta. Hozzátette: szerintük érdemes lenne megkérdezni a miskolciakat, hogy nekik mi lenne a legjobb, mert bár átlátható városházát ígértek, szerintük átláthatatlanul kusza döntéseket hoznak folyamatosan. „Harmadrészt pedig vállaljanak felelősséget a tömegközlekedésért és a tisztességes miskolciakat ne kísérleti nyúlnak, a tömegközlekedési vállalatot pedig ne állatorvosi lónak nézzék! Négy év városvezetés után nem ezt érdemlik a miskolciak” – zárta a politikus.