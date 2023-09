Először csak annyit láttunk hétfő délután, hogy ott áll a daru a kilátó mellett, úgy gondoltuk, lefotózzuk. Mire felértünk az Avastetőre, már nem dolgozott, de tény, hogy maga az építkezés nagyon látványos. Körvonalazódik az amfiteátrum, de véleményünk szerint nagyon messze még a vége az építkezésnek. Az alapozás megkezdődött, a munkaterület kivágott fákkal, kőtörmelékekkel teli. Az esőzések sem könnyítik a munkát, hatalmas tócsák állnak mindenhol.

A tábla azt hirdeti:

Az Avas kilátó és az Avastető egy része előreláthatólag 2023 végéig munkaterület, ezért környezete csak részben látogatható.

A hangsúly az előreláthatólagon van...

Az út nagyon balesetveszélyes, és van, ahol olyan, mintha valaki homokvárakat épített volna, mint a strandokon.

Óvatosan sétáljanak! Fotó: BNR

Aprócska homokvárak a vízparton. Fotó: BNR

Közben a városháza sajtóosztályától is kaptunk egy közleményt az Avas kilátó rekonstrukciójával kapcsolatban. Statikai munkákkal és festéssel folytatódik az Avasi kilátó felújítása, írják, majd így folytatják: szeptember 5. és 7. között a kivitelező mellett, a kilátón antennákat üzemeltető Antenna Hungária Zrt. megbízásából is dolgoznak majd szakemberek. A következő napokban a többi közt a vasbetoncsúcs felső, háromméteres csúcsát karbonszálas rendszerrel statikailag megerősítik, a csúcs többi részén is dolgoznak majd, valamint le is festik azt. Az Antenna Hungária Zrt. pedig klímaberendezéseket helyez át az Avasi kilátón.

Éves adókarbantartás. Fotó: BNR

Ez a háromnapos időszak egybeesik az Antenna Hungária Zrt. helyi, éves adókarbantartásával, így ezeken a napokon 10 és 18 óra között, több, az Avasi kilátóból sugárzott rádió- és televízióadás sem lesz fogható.

Avas kilátó 2023.09.04. - Fotók: