Járművezetés közben telefonált egy menetrendszerinti buszjárat sofőrje pénteken a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 34-es járaton Miskolcon. Az autóbusz az Avas kilátóból indult 18:35-kor, amikor az egyik utas arra lett figyelmes, hogy a sofőr telefonál. Az esetről videó felvétel is készült. A videón az is látszik, hogy a buszvezető meg arra is figyelt, hogy a telefonja le ne merüljön, ezért telefonálás közben töltés alatt tartotta a készülékét.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.

Veszélyes lehet

Vezetés közben mobiltelefont használni veszélyes. Különösen a készüléket kézben tartva, hiszen így a kormányzásra, a kezelőszervek egyidejű működtetésére csak egy kéz áll rendelkezésre. A félkezes vezetés a kétkezeshez képest elméletileg nagyobb odafigyelést, és nagyobb rutint igényel. De miképp lehet jobban odafigyelni, ha a telefon tartása- és kezelése, valamint maga a beszélgetés is eltereli éppen a vezető figyelmét. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 3. § (2) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. Az idevonatkozó rendelet alapján, ha valaki mégis telefont tart a kezében, akkor az szabálysértésnek minősül. A rendelet értelmében fix összegűek bírságok: a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben kiszabott helyszíni bírság összege 10 000 forint, míg szabálysértési feljelentést követő eljárás során a kiszabott pénzbírság összege 20 000 forint lehet. A bírság kiszabása mellett az elmarasztalt személyek 3 közúti közlekedési előéleti pontot kapnak, amely a vezetői engedély nyilvántartásban kerül rögzítésre. A maximális 18 pont elérése esetén a vezetői jogosultság ideiglenesen korlátozásra kerül. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Városháza sajtóosztályát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy indul-e belső vizsgálat az eset kapcsán. Amint válaszolnak, közöljük.