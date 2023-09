Már évekkel ezelőtt is téma volt, és úgy tűnik még mindig terítéken van az, hogy reggel 8 óra helyett 9-kor kezdődjön az iskolákban a tanítás. A 9 órai iskolakezdésnek törvényi akadálya nincs, ugyanis Magyarországon nem határozza meg jogszabály, mikor csengessenek be az első órára. Bár sok-sok évtized áll a mostani rendszer háta mögött, és a 8 órai becsengetés bevált, jól működik, mégis van arra magyarázat, miért lenne jobb később kezdeni. Napjainkban aki irodában - főként nemzetközi cégnél - dolgozik, ott a legtöbb esetben 9-re kell munkába érkezni, de bizonyos vállalatoknál már nincs is meghatározva szigorú munkarend.

Megkérdeztünk néhány szülőt és pedagógust vármegyénkben, hogyan befolyásolná a családjuk életét, ha 9 órakor kezdődne az iskola és mit gondolnak a lehetséges döntés pozitív, illetve negatív hatásairól.

Vidéken nincs értelme

Talán Budapesten van ennek létjogosultsága, de Miskolcon nem igazán – mondta a boon.hu-nak Csík Tibor, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatója. Hiszen a fővárosban a közlekedés a reggeli csúcsforgalomban sokszor nem teszi lehetővé, hogy a szülő időben beérkezzen az iskolába a gyermekével. Ezért néhány oktatási intézményben bevezették, hogy nem 8 órakor, hanem 9-kor kezdődik az első tanítási óra – tudatta az igazgató. Ez számukra megoldást jelent az adott problémára, de vidéken azért még nem ennyire súlyos a helyzet.

Miskolc elég nagy város, de azt gondolom itt mindenki be tud érkezni időre, még a környező településekről iskolánkba járó tanulók is.

- fogalmazott Csík Tibor. Ami pedig a gyermek fejlődése, alvásigénye szempontjából felvetődött kérdést illeti, hogy - főként a kamasz korba lépő diáknak - talán jobb lenne, ha később kezdődne a tanítás az iskolaigazgató azt a választ adta, hogy: lehetséges, de akkor kitolódna a nap, a különórák és minden egyéb egy órával később érne véget, ami nemcsak a gyermeknek és a szülőnek, de a pedagógusnak is problémás lenne.

Reggel jobban teljesítenek

Nem szeretné, ha később kezdődne a tanítás egy órával – mondta Péter Krisztina. Az édesanyának egy általános iskolás és egy középiskolás gyermeke is van. A hét nagy részében home office-ban dolgozik, nem kell sietnie reggel munkahelyre, de reggel és délelőtt a legaktívabb, délutánra már elfárad és szerinte a gyerekei is így vannak ezzel. Nem lenne jó nekik, ha túl későn végeznének az iskolában és este kellene például még zongoraórára menni, és akkor már semmi szabadidejük nem maradna – jegyezte meg az anyuka.

Ha kevesebb órájuk lenne

Akkor üdvözölné a 9 órai iskolakezdést, ha ehhez az társulna, hogy ugyanúgy végeznének a gyerekek az iskolában legkésőbb 16 óráig, ahogyan most is – hangsúlyozta Elekes Emese. Az édesanyának öt lánya van, akik közül hárman még általános-, vagy középiskolai tanulók. Az ő családjukban anya és apa is 8-ra jár dolgozni, ezért nekik problémát okozna a későbbi kezdés. Már csak azért is, mert vidékről járnak be Miskolcra és így együtt közlekedik a család. Azért a pozitív oldalát is látja, mert nem kellene a gyerekeknek korán kelni és talán jobban tudnának már az első órán is összpontosítani, viszont még délután is kell teljesíteniük a különórákon – tette hozzá.

Korán kelnek, maguktól, kipihenten

Jónásné Szávai Csillának két kisfia van, egyikük még óvodás. A gyerekek korán lefekszenek, rendszerint már 8 órakor alszanak, ezért nekik nem gond a korán kelés, maguktól ébrednek, kipihenik magukat addigra – emelte ki az édesanya. Nem jellemző, hogy napközben fáradtak lennének.

A 8 órai becsengetés teljesen ideális az egész család számára, a munkakezdés szempontjából is.

Persze, ha kellene meg tudnák oldani, hogy később vigyék a gyerekeket, de akkor az óvodai beérkezést is a 9 órához kellene igazítani az anyuka véleménye szerint.

Egyetlen pozitívum lenne

Ez egy kiváló döntés, ha a kamasz gyermek fiziológiáját nézzük, ugyanis számára a későbbi kezdés mindenképpen indokolt lenne középiskolában – mondta Karsza Péterné Szalánczi Beáta. A háromgyermekes édesanya pedagógusként dolgozik, ezért szülői és szakmai oldalról egyaránt meg tudja közelíteni a kérdést. Hamar hozzáteszi: ez az egyetlen érv, amit fel tud hozni. Ugyanis a későbbi kezdés gondot okozna azoknak a szülőknek, akiknek általános iskolás gyermeke van. Talán azoknak lenne segítség, akiknek csak 9-kor vagy 10-kor kezdődik a munkaideje. A diák egyébként is hosszú napja még inkább meghosszabbodna, aminek csak akkor lenne értelme, ha lenne napközben ideje pihenni 1-2 órát, mondjuk ebéd után – hangsúlyozta az édesanya. Hozzáfűzte: azonban a mostani oktatási rendszerben ez nem lehetséges. Ami szintén nem elhanyagolható szempont azok számára, akik tömegközlekedéssel járnak iskolába és dolgozni - nem ritkán a környező kisebb településekről a városba –, hogy a megváltozott iskolakezdéshez a járatokat is igazítania kellene a közlekedési vállalatoknak – mutatott rá a pedagógus édesanya.