Az Oscar-díjas Pressburger Imre emlékét Miskolcon csak a szülőházára kitett tábla jelzi, amit 2007-ben lepleztek le, továbbá a CineFest egyik helyszínének elnevezése: Pressburger-terem, ami a Művészetek Háza nagy moziterme. A napokban jelentették be, hogy a Szentpéteri kapu 1. szám alatt található épület felújítására pályáznak, hogy méltó módon, egy Pressburger Imre munkásságát bemutató kiállítással tudják ápolni a neves alkotó emlékét. Az idei, XIX. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programjai között szerepelt egy könyvbemutató is a hagyományokhoz híven.

„Hatalmas megtiszteltetés az, hogy minden évben itt lehetünk" – mondta a rendezvényen Takó Sándor, a Pressburgerről szóló könyv egyik szerkesztője, utalva ezzel az előző négy kötetre, amik Zukor Adolf és William Fox, Hollywood magyar alapítóatyjai, Rózsa Miklós filmzeneszerző és Csupó Gábor animációs filmalkotó önéletrajzát tartalmazzák.

Ebben rejlik a kötet ereje

„Ez a könyv most jött ki a nyomdából, és átszerkesztettük az eredeti, angol nyelvű kiadást. Az alapját ugyanis csaknem harminc évvel ezelőtt írta meg Kevin Macdonald, Pressburger Imre unokája, aki megszállottan ápolja nagyapja hagyatékát, így emléktáblájának avatásán is részt vett Miskolcon. Évekkel ezelőtt vettük fel vele a kapcsolatot, amire nagy örömmel reagált. Az írás maga pont attól lesz különleges, hogy egy olyan ember mesél róla, aki gyerekkorától ismerte és rokonaként szerette a múlt század legmeghatározóbb filmes szakemberét. Olvasás közben azt érzi az ember, mintha személyesen találkozna Pressburger Imrével, aki egész életében hűen őrizte magyarságát" – mondta Takó Sándor.

Pressburger Imre szülőháza a Szentpéteri kapuban

A magyar gyomor magyar gyomor marad

Kollarik Tamás, a könyv másik szerkesztője fel is olvasott részleteket a könyvből, majd beszélt arról, hogy Pressburgerhez hasonlóan mások is megtartják szeretetüket a magyar ételek iránt.

„Egész életében magyarnak tartotta magát, akit a történelem űzött el Magyarországról. Kevin úgy nyilatkozott, nagyapja szívében és gyomrában volt magyar. Volt egy kolbászos szobája, valamint rendszeresen vett részt disznóvágáson. Zukor is azt mondta egyszer, hogy ha rossz kedve van, akkor a felesége magyar ételekkel kedveskedik neki. Csupó Gábornak pedig negyven év külföldön tartózkodás sem tudja elfeledtetni a magyar ízeket, ő mindig hord a zsebében egy csomag pirospaprikát – mondta a szerkesztő, majd megkérte a moziterem utolsó sorában ülő Csupó Gábort, mutassa meg, hogy most is nála van. És tényleg! – Kevin a következőt írta egy visszaemlékezésében: ha elmentem hozzá, még azt is megbántam, hogy tegnap ettem valamit, mert végig kellett enni a menüt, aminek előétele főtt nyelvszeletek és libamájpástétom volt, majd következett a főétel, amihez még uborkasaláta is volt, amit megtoldott a desszert a hatalmas adag tejszínhabbal – olvasta a történetet Kollarik Tamás. – Pressburger szerette még a sört, hiszen sok időt töltött Prágában, valamint megszállott futballszurkoló volt, az Arsenalnak drukkolt."

A könyv célja

Kevin Macdonald írását a Brit Filmintézet az év legjobb filmszakmai könyvének választotta 1994-ben. Az öt magyar filmes alkotóról szóló könyv pedig a FilmHungary könyvkiadó Magyarok Hollywoodban című sorozatba tartozik. Megvásárolható az országos könyvhálózatokban és a filmhungary.hu webshop alatt. A szerkesztők célja nem titkoltan az, hogy kutatók és oktatók is felhasználhassák későbbi műveik megírásához.