A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Program keretein belül félig zöld, félig barna beruházásként valósult meg a felújítás. A színekben pompázó épületet és modern játékokkal felszerelt udvart szalagátvágás keretében szeptember 27-én, szerdán adták át. A kapun belépőt az intézmény jelmondata fogadja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” (1.Kor. 16.14) A hálaadó ünnepségen a köszöntők után a vendégek az óvodás gyerekek műsorát tekinthették meg.

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke

Fotó: Vajda János

Minden gyermek értékes

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. (Péld.22,6) – írja a Károli Biblia. Újra és újra felmerül a kérdés, hogy miért is van szükség egyházi intézményekre, óvodákra. Mi az a többlet, amit mi tudunk adni” – vetette fel Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. „Küldetésünk, hogy óvodáinkban továbbadjuk a gyermekeknek azt, amire 3-6 éves korukban szükségük van. Az a feladatunk, hogy bevonjuk őket Isten szeretetének vonzáskörébe, és valami olyan pluszt adjunk, ami a későbbiekben meghatározza az életüket. A mai világ arra kényszerít mindannyiunkat, hogy teljesítményorientált életet éljünk, de Isten nem százalékokban gondolkodik, mert mindenkit értékesnek tart. A pedagógusok tudják, hogy egy nehéz körülmények közül érkező, hendikepes gyermeket, sokkal nagyobb dolog középszintre felhozni, mint egy jól teljesítőt majdnem maximumra. Az Úr sokszor az előbbi küldetést bízza ránk.”

Társadalmi szerepvállalás

A magyar társadalom a mai napig keresztény jelleget mutat.

„Az egyházak társadalmi szerepvállalása az elmúlt évtizedben hihetetlen mértékben nőtt. Többek között a gyermekvédelmi és szociális területen, azon belül az idős, vagy fogyatékossággal élők ellátásában, valamint az oktatás területén. Amikor elkezdtünk kormányozni, 110 ezer gyermek járt egyházi iskolába, mostanra ez a szám 250 ezerre nőtt” – mondta beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelõs államtitkára

Fotó: Vajda János

„Ebben nagy szerepet játszanak egy város oktatási-nevelési intézményei is, ahol a szakszerű nevelői munka keresztény tanítással párosul. Ezt támasztja alá a Századvég nyáron végzett reprezentatív felmérésének eredménye, ami alapján a megkérdezett magyarok 85 százaléka törekszik a Tízparancsolat betartására, hívők és nem hívők egyaránt. Továbbá 80 százalékuk fontosnak tartja a keresztény ünnepek megtartását állami oktatási-nevelési intézményekben is. Halála előtt pedig az emberek döntő többsége odafordul a Jóistenhez. Az egyházi intézmények tehát olyan kapaszkodót kínálnak, ami még a végső órában is adott.”

Népességmegtartó erő

A hit, nemzet, család egyetemes értékei jelentik a magyarság táptalaját.

„A kormány olyan családtámogatási rendszert alakított ki, ami alapján bátran kimondhatjuk, hogy nő a házasságok és a születendő gyermekeknek a száma. Hazánkban erősödik a gyermeket nevelő, dolgozni kívánó szülők jelentette családmodell” – hangsúlyozta Demeter Zoltán, a város és a térség országgyűlési képviselője. „Sorra jönnek létre a városainkban, falvainkban az új bölcsődék és óvodák. Fontos ez azért, mert a településeinknek igen nagy szüksége van a fiatal családokra, népességmegtartó erejüknek a növelésére. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a magyar kormány az egyházakban partnereket lát, amelyek szolgálják az embereket, és kiveszik a részüket a társadalmi feladatokból. A magyarságot a keresztény hit és kultúra, a nemzet és a család hármas egysége tartotta meg ezer évig Európa közepén. Nekünk ezeket az egyetemes értékeket kell megvédenünk és erősítenünk.”

Színes és tekintélyes is

Kazincbarcika számára fontos, hogy az egyházakkal is együtt tud gondolkodni.

Szép, színes óvodaépület

Fotó: Vajda János

„Ma a feleségemtől sötétszürke nyakkendőt kaptam, hiszen egyházi rendezvényre kellett jönnöm. Viszont, ahogy elmentem a megújult Eszterlánc Óvoda impozáns épülete előtt, egyszerre tapasztaltam a tekintélyt parancsoló és bohókás jellegét, hiszen gyönyörű szép színes” – hívta fel a figyelmet Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere. „A Kolorcity brand olyan városimázs, ami azt a célt szolgálja, hogy megmutassa: mi, kazincbarcikaiak milyen sokszínűek vagyunk. Továbbá azt, hogy ez a város egy jó hely, amit ma már sokan így gondolnak.”

Modern és gyermekbarát

A környezet megújult, de az örök értékek maradnak.

„Amikor 2019. szeptemberében a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartása alá kerültünk, már tudtuk, hogy egy szép új óvoda fog készülni számunkra” – számolt be Nagyné Kapitány Tünde, az Eszterlánc Óvoda intézményegység-vezetője. „A felújítás a koronavírus járvány, illetve az energiaválság miatt nagyon kalandosan ment végbe. A hitünk azonban nem hagyott el bennünket. Most pedig új időszámítás kezdődik az Eszterlánc Óvodában. Új épületben, a környezettől is megújult új pedagógiai alapokon, de a régi, oly sokat próbált szeretettel teli neveléssel éljük majd mindennapjainkat. A mi szerepünk abban áll, hogy ebben a modern, gyermekbarát környezetben biztosítsuk a szakmai hátteret a gyermekek kibontakoztatásához, a családok támogatásához.”

Köszöntőt mondott még: Rácsok András püspöki titkár és Kolumbán Gábor, a Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség lelkipásztora.

Jelen volt még: dr. Szemán Ákos, a Tiszáninneni Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője, Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese és Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere.