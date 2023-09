Mindenki, aki rendszeresen utazik a Miskolc–Hatvan–Budapest vasútvonalon, tapasztalhatja, hogy gyakran akár félórás késések is előfordulnak az utazóközönség bosszúságára. Mivel az áldatlan állapot régóta tart, ezért rákérdeztünk a MÁV Zrt.-nél az okokra, hogy mikorra várható változás, és mikor kérhető vissza a menetjegy ára.

„A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon a korábbi időszakban a vonatok pontossága sajnos elmaradt a régebbi kedvezőbb értékektől, ezért utasaink elnézését kérjük” – nyilatkozta szerkesztőségünknek a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. „Ehhez több tényező is hozzájárult, és ezek együttesen okoztak hosszabb menetidőt bizonyos vonatoknál és bizonyos napokon pedig a Hernád-Zemplén és a Tokaj intercity vonatoknál. Ugyanakkor a Miskolc környéki elővárosi vonatok esetében – Ózd, Kazincbarcika, Hidasnémeti, Szerencs, Nyíregyháza, Füzesabony – nem voltak jellemzők nagyobb késések.”

Nyáron a magas hőmérséklet és a nagy mennyiségű csapadék pályaállapot-romlásokat okozott.

„A heves zivatarok jelentős károkat okoztak a miskolci vonalon is. A Hatvan–Miskolc vonalszakaszon több helyen is sebességkorlátozásokat kellett bevezetni a szélsőséges időjárás okozta károk miatt, a biztonságos vonatközlekedés érdekében. Kihatással volt a menetrend szerinti közlekedésre a nagyobb pályakarbantartási munkák végzése is a Keleti pályaudvar–Kőbánya felső–Rákos és a Füzesabony–Mezőkövesd–Mezőkeresztes-Mezőnyárád közötti szakaszon, továbbá Mezőkövesd állomáson. A karbantartásnak köszönhetően Füzesabonytól Miskolcig immár zavartalanul közlekedhetnek a vonatok, nem kell többletmenetidővel számolni. A miskolci vonalon közlekedő Tokaj kör-intercityvonatoknál a megnőtt menetidőt az is okozta, hogy az Albertirsa–Cegléd közötti szakaszon pályafelújítást végeztünk. Így az onnan érkező vonatok hozták magukkal Cegléd–Szolnok–Nyíregyháza felől Miskolcra a késéseket, és megtartották egészen a Keleti pályaudvarig” – számolt be a vasúttársaság.

Elöregedett járművek

A vasúti járművek életkora eléri a negyven-ötven évet, így gyakran meghibásodnak.

„Nőtt a mozdonyok, járművek műszaki meghibásodásából adódó késések száma is. A járműveink átlagéletkora eléri a 40-50 évet, annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évtizedben huszonöt Traxx, százhuszonhárom Flirt, negyven Kiss motorvonattal és tizenkét TramTrain-szerelvénnyel tudtuk korszerűsíteni a flottánkat. A vasúttársaságnak mind a járműállománya, mind a vasúti pályája elöregedett, szervizeléssel és karbantartással önmagában nem megőrizhető a versenyképességük. A meglévő járműpark karbantartását érdemben nehezíti a szomszédunkban dúló háború is. Az alkatrészek beszerzése sok esetben ellehetetlenült, vagy sokkal több pénzbe és időbe kerül, mint korábban. A beszállítói láncok összeomlása, az anyagellátás nehézségei a pályaállapotok romlását is felgyorsították.

A járműveink kerék- és forgóvázhibáit jelentős részben a pálya állapota okozza, miközben épp ezeknek az alkatrészeknek a beszerzési ideje és költsége nőtt meg a háború miatt a sokszorosára.

Az alkatrészbeszerzések mellett a járműveket ért közúti-vasúti balesetek okozzák a másik nagy problémát, ami minden esetben a gépkocsivezető hibájából, a KRESZ be nem tartásából történt. A pályakarbantartások befejezésével, illetve a hőség elmúltával érezhető javulás kezdődött a vonatok pontosságában, arra törekszünk, hogy az ősz folyamán további fokozatos javulást érjünk el” – tudatta a MÁV Zrt.