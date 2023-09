Bejelentést tettek pénteken kora este a rendőrségen, miszerint egy kisrepülőgép lezuhanhatott a település környéken - nyilatkozta portálunknak Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hangsúlyozta: egyelőre nincs nyoma lezuhant repülőgépnek, de a bejelentések nyomán keresik. "A légügyi hatóságtól nem kaptunk információt eltűnt repülőgépről" - húzta alá.

A Facebookon is téma az esetlegesen lezuhant repülő. A 26-os főúttal foglalkozó csoportban az egyik posztoló leírta, hogy a helyszínen, több tűzoltót, mentőt és mentőhelikopter is látott. Többen is megerősítették a poszt alatt, hogy láttak egy alacsonyabban szálló repülőgépet délután öt órakor a település környéken.

Átfésülték a terepet az önkéntes tűzoltók

Azt már Ötvös Bélától, a Borsod Megyei Repülő Klub titkárától tudjuk, aki egyébként Izsófalva polgármestere is, hogy őt is hívták a katasztrófavédelemtől délután a hírrel, miszerint bejelentés érkezett egy lezuhant repülőről, és füstöt is láttak. Amikor hallotta a hírt, azonnal mozgósította a település önkéntes tűzoltóit, átfésülték a helyszínt, de nem találtak semmit.

- Mióta megszűnt a miskolci repülőtér, szinte senki nem repül erre, az új telephelyről, Maglódról túl messze, luxus lenne erre szállni, így bízom benne, hogy álhírről van szó.

Mint mondta, túl sok mostanában a repülőbaleset, a nemrég lezuhant repülőből - apa és fia vesztették életüket - az apa jó barátja volt, haláluk nagyon megviselte.

A mostani állítólagos balesetről még elmondta, a katasztrófavédelem szerint fogtak radarjeleket is. Ő abban bízik, hogy talajkövetéssel repült - ha volt - a repülő, és utána tovább szállt.

Érdeklődtünk a katasztrófavédelemnél is, hogy hol áll a keresés, találtak-e valamit, későbbre ígértek tájékoztatást.