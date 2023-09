Az egykor országos hírű Sárospataki Diáknapokra emlékeztette Aros Jánost, a város polgármesterét az a Megyei Diákpiknik, amit a zempléni diákvárosban rendeztek meg pénteken este. A polgármester hozzátette: azokat az időket már nem lehet visszahozni, amikor az ország minden tájáról érkezett Patakra vonattal és buszokkal több ezer diák, ám a város mindenképpen kiváló helyszín arra, hogy összehozza a fiatalokat egy jó programsorozat alkalmával. Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke kifejtette: a rendezvényre előzetesen is több mint ezerkétszázan regisztráltak.

Aros János polgármester is köszöntőt mondott

Fotó: Bódisz Attila

Hozzátette: a közismert zenei előadók produkciói mellett komolyabb témájú programokat is szerveztek, például tanulást és pályaválasztást segítő pódiumbeszélgetést. A közgyűlési elnök kifejtette azt is: a koronavírus megtépázta a közösségeket, ezért indították el két éve identitás erősítő programsorozatukat. Ennek során 350-nél is több rendezvényen összesen mintegy 11 ezer ember vett részt – közölte az adatokat. Ennek részeként fordultak a fiatalok felé is, akik nagyon fontos részei a vármegyének. Hozzátette: a sárospataki programok is bebizonyították, hogy a fiataloknak van igényük a minőségi időtöltésre.

Slam poetry is szerepelt a programban

Fotó: Bódisz Attila

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő szerint olyan fiatalok gyűltek össze a rendezvényen, akik különbözőek ugyan, mégis egy közösséget alkotnak: Zemplén és a vármegye ugyanis közös otthonuk. A résztvevőket Kavecsánszki Ádám a Polgári Magyarországért Alapítvány vezérigazgatója pataki öregdiákként köszöntötte, bár – mint megjegyezte – gyakorlatilag a megnyitón részt vevő közéleti szereplők mindegyikének volt köze valamelyik sárospataki oktatási intézményhez. A beszédek után a könnyedebb szórakozás vette át a szerepet, amely során a slam poetry művelői szórakoztatták a közönséget. Színpadra lépett Kiss Kevin, Cruise, majd Paulina élő koncerttel zárult a diákpiknik.