Ennek ellenére hasonlóan kifogásolható, és még nehezebben teljesíthető menetrendet kívánnak bevezettetni most, ezért úgy érezzük, kötelességünk a város lakosságát is tájékoztatni a kialakult helyzetről, hiszen egy esetlegesen balul elsült változtatássorozat erkölcsi és anyagi károkat is okozhat az MVK Zrt. számára, annak ellenére, hogy ezeket a változtatásokat nem a mi társaságunk kívánja véghez vinni.