A versengést a BarlangÁszok csapata nyerte. A Tokaj melletti, rakamazi kempingben megrendezett, vasárnap esti díjátadón a nyertesek elmondták: egy összeszokott csapatról van szó, amelynek tagjai 20 éve együtt töltik a szabadidejüket. A BarlangÁszok újonc csapat volt a PET Kupák több mint tíz éves történetében és a szervezők szerint nyolc éve nem fordult elő, hogy újonc csapat nyerjen versenyt.

Gyalai-Korpos Miklós, a Bodrogi PET Kupa főszervezője tudósítónknak elmondta: csütörtöktől - vasárnapig gyűjtötte a 10 csapat a hulladékot az Olaszliszkától – Tokajig tartó mintegy 23 kilométeren. A versengő csapatokat több önkéntes is kísérte, valamint részt vettek a programban külföldi fiatalok is. A folyóparti településeket Olaszliszka és Bodrogolaszi képviselte. Olaszliszka a kezdetektől komoly támogatója a Bodrogi PET Kupának és állandó résztvevője is. Közülük került ki a „Bodrog Hőse” cím egyéni birtokosa, Szatmári László, aki súlyos betegségből lábadozva állt helyt a verseny minden napján, sőt az előkészítésben is részt vett. Kerekes Attila, Olaszliszka polgármestere megjegyezte: révészük, aki az önkormányzat alkalmazottja a mindennapokban is ugyanilyen hős, ugyanis minden egyes munkanapot végig dolgozik.

A Bodrog Hőse kalapban Szatmári László, jobbján (nekünk balra) Révész Máriusz államtitkár áll. Fotó: BSZA

Szatmári László kérdésünkre elmondta: a folyó részének tekinti magát, ott érzi jól magát igazán. Hozzátette: az, hogy dolgozik, hasznossá teheti magát, segíti a gyógyulásban. Elhangzott az is: a vízügyi szakemberek felmérése szerint a Bodrog egész szakaszán körülbelül 90-100 tonna hulladék található a vízben és az ártérben. Ennek több mint tíz százalékát szedték ki a PET Kupások. A kinyert hulladék 60-65 százalékét újrahasznosítják. Ezzel lezárult az idei PET Kupa szezon. Ebben az esztendőben új helyszínként a Maroson is szerveztek hulladékgyűjtési versenyt, majd az ifjúsági és a felnőtt Tisza-tavi PET Kupa következett. A Tiszának idén a középső, Kisköre és Szolnok közötti szakaszát tisztították meg a szeméttől. A programsorozat a Bodrogon zárult.