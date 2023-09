Magyarországon kötelezően visszaválthatóak lesznek 2024. január 1-jétől az eldobható italcsomagolások és PET-palackok – ezt jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Greenpeace-nek küldött levelében azt is hangsúlyozta, hogy még dolgoznak a betétdíj-bevezetés szabályain. A jelenlegi tervek szerint az új visszaváltási rendszerhez a legalább 400 négyzetméter alapterületű élelmiszerboltoknak kell majd csatlakozniuk.

Önkéntesen működött

A téma aktualitását mutatja, hogy egy helyi lakos a közösségi médiában az egyik miskolci csoportban arról érdeklődött, hogy hol lehet Miskolcon visszaváltani a sörösdobozokat. Hozzászólásban a Minden Doboz Visszajár nevezetű kezdeményezést ajánlották neki, amelynek keretében italos dobozvisszaváltó automatákat szereltek fel az ország több nagy kereskedelmi láncának élelmiszer-áruházába. Ezekről google térkép is készült. A térkép alapján Miskolcon a két Auchanben, az avasi és Szentpéteri kapui Tescoban és a Szentgyörgy utcai Coopban működik ilyen automata.

„Magyarországon több mint egy milliárd, világszerte több mint 250 milliárd alumíniumdobozt bocsátanak ki évente. Ha ezeket egymásra tennénk, a torony elérne a Holdig” – írja honlapján a Minden Doboz Visszajár mozgalom. „Az Every Can Counts ennek a hatalmas mennyiségű doboznak az újrahasznosítását tűzte zászlajára. A kezdeményezést 2009-ben Nagy Britanniában alapították és célja, hogy minden fém italos dobozt újrahasznosítsanak. A Minden Doboz Visszajár 2010-ben csatlakozott ehhez, hogy Magyarországon is segítse a törekvést. 2023. június 30-ig egymilliárdnál is több dobozt gyűjtöttek össze közel 200 automatából álló önkéntes visszaváltó rendszerünkkel, ahol 3-5 forintért váltották vissza az alumínium dobozokat. Mivel Magyarországon 2024-től bevezetik a kötelező betétdíjas rendszert az egyutas italcsomagolások esetében, ezért a mozgalom automatái megszűnnek.” Viszont az ötletgazdák üdvözlik a kormány döntését, hiszen megfogalmazásuk szerint ez hatalmas lökést ad a dobozok újrahasznosításának.

A dobozos a kedvenc

Az Unió Coop áruházlánc már vármegyénkben is készül az új visszaváltási rendszer kidolgozására, de a szabályozás részletei egyelőre még nem ismertek.

- Eddig az volt a gyakorlat, hogy minden boltunkban visszaváltottuk a betétdíjas üvegeket, amiről a boltok személyzete gondoskodott. Sok helyen külön ablak működött ilyen célból. Viszont az italos dobozok visszaváltása eddig nem volt jellemző üzletláncunknál – nyilatkozta szerkesztőségünknek Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatója. - Azonban most a 400 négyzetméternél nagyobb üzleteinkben kombinált automaták felszerelését tervezzük, amelyekbe többféle ital üvegét, dobozát és PET-palackokat is be lehet majd dobni. Ez azért is indokolt, mert jelentősen lecsökkent az üveges italok értékesítése. Az emberek szívesebben vásárolják a dobozos, vagy PET-palackos termékeket. A boroknál pedig egyre kevesebb olyan létezik, amelynek betétdíjas az üvege. Hazánkban a visszaváltás lehetőségével inkább a szegényebb réteg él, de például Németországban azt tapasztaltam, hogy a környezettudatosság jegyében ez teljesen vegyes. Magam is támogatnám, ha több újrahasznosítható csomagolású termék, köztük ital lenne Magyarországon.

Ritkán igénylik a vásárlók

Néhány kisebb miskolci italboltot is megkérdeztünk, hogy hogyan működik náluk az üveg-, illetve dobozvisszaváltás.

- Nálunk már a kezdetektől vissza lehet váltani a betétdíjas üvegeket, de a sörösdobozokat nem – tájékoztatta kollégánkat Pallagi Róbert, az Újgyőri Italház tulajdonos, ügyvezetője. - A betétdíjat az üvegek bruttó ára alapján számítjuk ki. Ez egyedül a Varga Bornál emelkedett, mert a korábbi alacsonyabb betétdíjért a vásárlók nem vitték vissza az üvegeket. Úgy látszik, a kényelmi szempont fontosabb volt. Azt egyelőre nem tudom, hogy ránk az új rendelkezésből mi fog vonatkozni. Viszont a saját szememmel láttam, hogy a Lidl-be már kihelyeztek olyan italos dobozvisszaváltó automatát, amelyre rá van írva, hogy 2024. január 1-től lehet majd használni. Ismerősöktől egyébként azt hallottam, hogy Szlovákiában hasonló rendszert vezettek be, de körülbelül 2 év volt az átfutása, amíg olajozottan tudott működni.

- A gyártó által meghatározott nálunk vásárolt betétdíjas üvegeket visszaváltjuk. Ezek közé tartoznak a Borsodi Sörgyár fél literes termékei, emellett a Soproni, a Dreher és a Heineken sörök, valamint a szabvány boros üvegek, amelyek nem csavarosak – sorolta kérésünkre Fegyverneki István, a Diósgyőri Italház tulajdonosa. - A betétdíj több éve egységes és nem változik, üvegenként 30 forint. Néhány vásárlónk jobban betér a boltba a visszaválthatós üvegek miatt, de olyanok is akadnak, akik nem foglalkoznak ezzel.

- Mi nem váltunk vissza üveget, vagy italos dobozt és tudomásom szerint régen sem tettük. Nem igazán mutatkozik erre igény a vásárlók részéről. Ha jól tudom, a Szinvaparkban a mozgólépcső mellett lehet sörös dobozokat visszaváltani – javasolta olvasóinknak Katona Dávid, a Belvárosi Italház alkalmazottja.