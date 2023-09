Bánné dr. Gál Boglárka kiemelte, kíváncsian várta, milyen érvek és ellenérvek ütköznek meg a téma során. „Hiszen fontos ez nekünk, politikai vezetők számára is. Egy biztos: az utóbbi években ránk zúdult újfajta kihívások, helyzetek sokunkat elgondolkodtattak az élet nagy kérdésein: honnan jövünk, hová tartunk, mi a legfontosabb vezérfonal az életünkben, és mennyire alakítjuk mi magunk sorsunkat. Kell is, érdemes is időnként megállni és újragondolni ezeket a kérdéseket, tudatosabbá tenni ezzel életutunkat, sőt nagyobb felelősséget vállalni ezzel saját magunkért és másokért is. Ehhez pedig ez a vitatéma nagyon is megfelelő – mondta a megyei közgyűlés elnöke.

Végül a vita helyszínére is felhívta a figyelmet, hiszen olyan történelmi alakok portréi díszítik a falat, mint például Deák Ferencé, akik a maguk korában kiváló vitázók voltak.

Erről beszélt Kovács Zsolt országgyűlési képviselő is többet között, egyenként bemutatva a festményeken szereplő nemzetünk nagyjait. Szólt az 1750 és 1836 között épült vármegyeházáról is, melynek díszterme nemrég újult meg, visszanyerve eredeti formáját. „A teremnek rendkívül rossz volt az akusztikája a 18. század végén, 19. század elején, azt Hild József »javította meg« úgy, hogy egyszer sem járt itt, csak rajzokat küldött. Ez bizonyítja zsenijét” – tette hozzá. „Döntéshozó teremként, levéltárként üzemelt, valamint az udvaron egy börtön is helyet kapott” – sorolta a képviselő.

A hét további részében múzeumlátogatás, kirándulás, táncház és még számos program színesíti a diákok miskolci együttlétét. Csütörtökön Szerencs és a környék látnivalóit tekinti meg a csoport.