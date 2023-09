Csécsi Tibor, az Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola iskolaőre bátorságról és rátermettségről tett tanúbizonyságot: meghiúsította egy ismeretlen férfi késes támadását - értesült a boon.hu.

Szeptember 7-én reggel, nem sokkal 8 óra után egy huszonéves, fekete hajú férfi konyhakéssel a kezében ment be az Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola nyitott kapuján a közelben tartózkodó iskolaőr szeme láttára.

"Nem volt ismerős a fickó, de rögtön szemet szúrt, hogy hatalmas konyhakés van nála, és az is látszott, hogy valamilyen szer hatása alatt van. Forgott a szeme, és kitágultak a pupillái. Éreztem, hogy ebből gond lehet... – idézte fel Csécsi Tibor iskolaőr. – Jó napot kívántam, és megkérdeztem, miben tudok neki segíteni, amire érdemben nem reagált, csak a

Jöttem a dögért!

mondatot ismételgette. Felszólítottam, hogy álljon meg, mert ide így nem jöhet be, és közöltem vele, hogy azonnal hagyja el az intézmény területét. A férfi tőlem már körülbelül két méterre volt, amikor ismét felszólítottam, hogy a törvény nevében hagyja el az intézmény területét, a kését pedig tegye le, ellenkező esetben kényszerítő eszközt fogok alkalmazni. Nem reagált a felszólításomra, és késsel a kezében az udvar belseje felé tartott. Ekkor elővettem a nálam lévő gázszprét, közben folyamatosan hátráltam, illetve el is léptem oldalra. Mielőtt használtam volna, ismét felszólítottam a férfit, majd lefújtam. Ettől ő megtorpant. Ekkor már olyan közel került hozzám, hogy a gumibottal el tudtam érni, és a kést tartó jobb kezére mértem egy ütést. Ettől földre ejtette a kést, de azonnal lehajolt érte, ezért a kést arrébb rúgtam. Erre felegyenesedett, megfordult, és kirohant az iskola területéről a Bársonyos-patak felé..."

"Utólag belegondolva nem engem akart megtámadni. Szerintem nem volt tudatában annak, hogy mit csinál. Ennek ellenére bárki megsérülhetett volna. Szerencsére sikerült megelőzni a nagyobb bajt..."

Különös meglepettséget is érzett

"Huszonöt éven át szolgáltam rendőrként, és nemcsak a képzésen, hanem az ismétlő gyakorlatokon is mindig elmondták, hogy a testi kényszer mozdulatsorait azért kell nagyon begyakorolni, hogy veszélyhelyzetben ösztönösen menjenek, és velem pontosan ez történt. Arra nem is emlékeztem, hogy a gázsprét elhajítottam, és a gumibotot előkaptam, de abban is biztos vagyok, hogy ösztönösen suhintottam – mondta az egykori zászlós. – Azokban a pillanatokban, amikor ez a férfi egyre csak közeledett felém azzal a hatalmas késsel, félelmet is éreztem – hogyne éreztem volna! –, de felülkerekedtem rajta. Csak az járt a fejemben, hogy ezt a helyzetet meg kell oldanom, és örülök, hogy sikerrel jártam. Szerencsém, hogy lélekben rendőr maradtam."

"Immár a negyedik tanévet kezdtem iskolaőrként itt, az encsi szakképző iskolában. Szívesen csinálom, és nagyon jólesett, hogy a gyerekek közül többen is köszönetet mondtak nekem, de szülők is megszólítottak, hogy hálájukat kifejezzék, a minap pedig a vegyesboltban rázták meg a kezemet. Furcsa érzés azzal szembesülni, hogy ez az eset az ittenieket mennyire elborzasztotta, de magam is úgy gondolom, hogy ebből nagyobb gond is lehetett volna" – magyarázta Csécsi Tibor.