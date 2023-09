Elsődleges cél az élet és vagyonbiztonság megteremtése, hogy a lakosság egészségét, életét megóvjuk, mely egy gyors veszélyelhárítást is feltételez. Miskolcon a lakott környezetben nem igazán vannak veszélyes üzemek – korábban szó volt egy etilacetát gyár telepítéséről a keleti városszélen, de ez nem valósult meg, illetve a most a hírekben szereplő akkumulátor gyárban sem érdekelt a város – tehát ilyen problémáink nincsenek, viszont tőlünk északra található Sajóbábony ahol veszélyes vegyi anyagokat állítanak elő, közúton ide érkeznek tartálykocsikban olyan veszélyes anyagszállítmányok amikre oda kell figyelni. A Tiszai-pályaudvaron is történt már ebből probléma a korábbi években, amikor tartálykocsik sérültek meg, és veszélyes anyag került a környezetbe. Nálunk inkább a kllímaváltozásból adódóan erdőtüzek keletkeznek, illetve az özönvízszerű esőzések villámárvizekkel okoznak gondot, tehát ezekre fel kell készülni – tette hozzá az alpolgármester.

A mostani gyakorlat a Jásztej Kft. telephelyén egy feltételezett ammóniaszivárgás elhárítására vonatkozik, az ezzel kapcsolatos feladatokat rögzítették. A gyakorlaton részt vett a szervező Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Miskolci Rendészet, az Országos Mentőszolgálat, a Városgazda Kft, és a közlekedési vállalat – tudta meg a boon.hu.

