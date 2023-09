Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösen mutatta be a magyar állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében 2 milliárd 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával kivitelezett projektet. A száz százalékos támogatási intenzitással készült fejlesztésben érintett volt a Szerencsi Rendőrkapitányság, az Edelényi Rendőrkapitányság, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bogácsi Rendőrőrse, a Miskolci Rendőrkapitányság épülete, valamint a főkapitányság két miskolci, a Zsolcai kapuban lévő I. és a Szeles utcán lévő II. objektuma.

A rendezvényen elsőként Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a megjelenteket elmondva, vannak olyan projektjeik, amelyeknél csomagban gondolkodnak, ilyen volt ez is, hiszen nem az volt a cél, hogy a rendőrség egy-egy épülete megújuljon, hanem az általános munkakörülményeket igyekeztek a lehető legmagasabbra emelni. Az energetikai megújítás és a környezetbe való illeszkedés szempontjából is vitathatatlanul fontos volt a beruházás, de még lényegesebb, hogy a munkakörülmények javultak. Energetikai szempontból sokkal alacsonyabb működési költséget eredményez, ami az energetikai válságokban nem terhelt időszakokban is fontos lenne, ma pedig különleges a jelentősége. A másik, hogy ahol lehet a fenntarthatóság oldaláról korszerű megoldásokkal is éljenek. Az államtitkár megköszönte mindenkinek az együttműködést, hiszen, mint hangsúlyozta, itt működő munkavégzés mellett kellett építési beruházást végezni, ami alkalmas arra, hogy „mindenkinek próbára tegye a tűrőképességét”.

Köszönetét fejezte ki minden rendőrnek, aki a vármegyében dolgozik, Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő. Örömtelinek nevezte, hogy több, mint kétmilliárd forint kormányzati támogatást tudtak a rendőrségi épületek korszerűsítésére fordítani, és külön azt, hogy ebből több, mint 1,3 milliárd forintot a miskolci épületekre. Időszerűnek és szükségesnek nevezte a felújítást, megjegyezve: ha ezzel egy kicsit is hozzá tudtak járulni a rendőrök eredményes munkájához, akkor már megérte. Megköszönte a kivitelezőknek és mindenkinek, aki részt vett a munkában, különösen a dolgozók türelmét.

A rendőrség részéről dr. Korpásné dr. Drotár Tünde alezredes köszönte meg a fejlesztést, a főkapitányság vezetése nevében is. A program részleteit ismertetve elmondta, 2016-ban indult a projekt egy szakmai, konzorciumi együttműködéssel. A fejlesztés fűtési rendszer korszerűsítést, kazáncserét, homlokzati és födém szigetelést, nyílászáró cserét, napelemes rendszerek kiépítését takarta. 2021 őszén zárult le az első három kivitelezés, és idén fejeződött be az utolsó munkálat Szerencsen.