Az eseményt az Egyetemvárosban délután Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora nyitotta meg. A Kutatók Éjszakája idén több mint 130 programot kínált. A szórakoztató és inspiráló előadások, kísérletek és laborbejárások közérthető módon mutatják be a mindennapi élet tudományos oldalát. A rektor szerint ez a rendezvény a tudományos élet sokszínűségét mutatja be, már 2006 óta.

„A Miskolci Egyetem széles kutatási és képzési palettával rendelkező egyetem, ahol a humán és a reál tudományok teljességét műveljük, ebből próbálunk a mai napon egy kis ízelítőt adni a látogatóknak” – mondta. Majd hozzátette „a kicsiknek azt kívánom, hogy megszeressék a tudományok világát, a kicsit nagyobbaknak pedig azt, hogy mint a Miskolci Egyetem hallgatója vegyenek részt a jövőben ezen a programon”.

Fontos az utánpótlás

Prof. Dr. Szűcs Péter, az intézmény tudományos ügyek rektorhelyettese nagy napnak nevezte ezt a mai alkalmat, amikor megmutathatják, hogy az egyetemen milyen tudományos tevékenységek folynak.

„Jelszavunk a tradíció és innováció. Ezen a rendezvényen a régi kutatásokba és az újdonságokba is belekóstolhatnak az ide látogatók, melyek a nemzetgazdaságban is hasznosulnak” – mondta. Majd kiemelte „nekünk nagyon fontos a kutatói utánpótlás, ennek a rendezvénynek az egyik célja az is, hogy a kutatói életpályát népszerűsítse és bízom abban, hogy a látogatók között nagyon sok gyerek olyan benyomásokat szerez, hogy a későbbikben az egyetemre jön és talán kutatói életpályát választ”. Ezt egy nagyon fontos missziónak tartja a rektorhelyettes, mert még több kutatásra és kutatóra van szükség hazánkban és Európában, hiszen számtalan olyan kihívással és társadalmi problémával állunk nap mint nap szembe, amelyek csak magas színvonalú tudással oldhatóak meg.

Természettudományos érdeklődésűek

A programok majd mindegyikébe be lehet kukkantani. Minden korosztály számára kínáltak programokat, hiszen gyakran a egész család kilátogat a rendezvényre.

Így volt ezzel Zai Gábor is, aki két fiát vitte ki a programra. A családdal az Anyagtudományi kar asztalánál találkoztunk.

„A gyermekek természettudományos érdeklődésűek és itt érdekes anyagokat láthatnak és érdekes kísérletekkel ismerkedhetnek meg. Otthon a háztartásban is megtalálható anyagokkal szoktunk kísérleteket, megfigyeléseket végezni, hogy a különböző anyagoknak milyen tulajdonságai vannak. Azt vettem észre, hogy főleg a szilikonok ragadták meg a fiaim érdeklődését, illetve ezek a szakító testek. Én is a műanyagiparban dolgozom, úgyhogy elég sok kérdésükre tudok én magam is válaszolni, elég sok mindent meg tudok nekik mutatni erről a világról – mondta az apuka.

Márkus Krisztina azért választotta barátnőjével ezt a programot, mert mindig érdekes dolgokat látnak, és élvezik, hogy barátokkal nézelődnek, és sokat tanulnak, és persze szórakoznak. „Már voltam tavaly is és tavaly előtt is, de akkor nem itt, az egyetemen. A Diósgyőri Református Általános Iskolába járunk. Talán még azt is el tudnám képzelni, hogy ide járjak, de még ez korai. Tök jó, hogy bemutatják, hogy nem csak a száraz tananyagot nyomják itt belénk.

A bölcsészek is élményt kínálnak

A Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar standjánál Sári Patrik, a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi kar HÖK elnöke várja a fiatalokat, ahol bár sok látványossággal nem tudnak szolgálni, de szívesen megosztották tapasztalataikat, élményeiket a fiatalokkal.

„Azt szeretnénk megmutatni, hogy lehet, hogy nincsenek látványos kísérleteink, de tartalmas dolgaink igen. A gyógypedagógus képzésünkre például hoznak be egy terápiás kutyát is. De mintaórán is részt vehetnek az érdeklődők, színes kis kavalkád vagyunk mi, nagyon nagy repertoárral készültünk a kilátogatók számára. Nekem ez a negyedik Kutatók Éjszakája, amin részt veszek, tehát van mögöttem egy kis tapasztalat, de szívesen is mesélek élményeimről, érzéseimről a karral kapcsolatban. Nagyon népszerű a karunk a fiatalok között, ezt a többszörös túljelentkezés is mutatja. A levelezős képzéseink vagy felnőttképzéseink is népszerűek. A Gépészmérnöki és Informatikai kar és a Gazdaságtudományi kar után mi voltunk a legnépszerűbbek. Folyamatosan megújulunk, és hallgatóközpontúvá alakítjuk az oktatást”- mondta.

A Hallgatói Önkormányzat elnöke mellett Havasi Zoltán politológus hallgató állt, aki elmondása szerint azért jött erre a szakra, mert nagyon szereti a történelmet és folyamatosan bővül a szókincse és széles tájékozottságra tehet szert minden területen.

A Kutatók Éjszakája 2023 programjait szeptember 29-én és 30-án tartják országszerte, számtalan program várja az érdeklődőket.